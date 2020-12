Bad Bunny lleva un disco cantado totalmente en español por primera vez al número 1 de Estados Unidos

A pesar de ser el peor de los tres discos publicados por Bad Bunny este año, ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO‘ ha entrado en el número 1 de la lista de álbumes de Estados Unidos, adelantándose -como ya se anticipaba- al nuevo trabajo de Miley Cyrus. La broma se hace sola: ¡ya podemos decir que Rosalía es número 1 en el Billboard!

La noticia solo sirve para confirmar que la barrera del idioma ya no es un impedimento para que un artista que no canta en inglés alcance el número 1 en el mercado musical más importante del mundo. Si bien es cierto que los surcoreanos BTS han sido número 1 de álbumes varias veces, también lo es que ellos alternan el coreano con el inglés, un caso que no se da o no se da tanto en el trabajo de Bad Bunny. De hecho, Billboard informa de que ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ es el primer álbum cantado enteramente en español que alcanza el número 1 de Estados Unidos, un hito que jamás lograron artistas de pop latinos que hoy consideramos legendarios, de Gloria Estefan a Ricky Martin pasando por Jennifer Lopez. Benito ya era un grande del pop por su colosal éxito en los países hispanohablantes, pero ahora da un paso más allá en su carrera hacia el éxito global, y sin dejar de echar un cable a quienes ocupan dignamente el underground.

En el pasado, sí ha habido antecedentes de discos hechos por artistas latinos, mayoritariamente cantados en español, pero no al 100%, que han sido número en Estados Unidos. Como recuerda Billboard, ‘Ancora’ de Il Divo, que incluye 7 de 10 canciones interpretados en el idioma de Borges, alcanzó la posición de honor en febrero de 2006 y ‘Dreaming of You’ de Selena, compuesto por 6 canciones cantadas en español de un total de 13, lo hizo mucho antes, en agosto de 1995, por lo que fue absolutamente pionero en este sentido. Además, cinco álbumes cantados enteramente en español han conseguido entrar dentro del top 5 del Billboard, sin nunca llegar al número 1. Uno de ellos es por supuesto ‘YHLQMDLG‘ de Bad Bunny, que fue top 2; y el resto son ‘Amar es combatir’ de Maná y ‘Fijación oral: Vol 1’ de Shakira (‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ se quedó en el 7).

Con ‘DÁKITI’ instaladísimo en el número 1 del chart global de Spotify incluso por delante de las canciones navideñas de turno, incluida la de Mariah Carey, queda por saber en qué posición entra ‘LA NOCHE DE ANOCHE’ con Rosalía en la lista de singles estadounidense, pero un debut mejor que el logrado por ‘TKN’ con Travis Scott parece asegurado. Por otro lado, ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ será más que holgadamente también número 1 en España cuando se actualicen las listas esta semana.