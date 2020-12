Bad Bunny ocupa más de la mitad del top 20 en España

Bad Bunny es por supuesto número 1 en la lista de álbumes española con su nuevo disco, ‘El último tour del mundo’, pero la noticia es más bien que el álbum al completo aparece en la lista de singles oficial. Algo que no consienten las listas británicas, donde hay límite de 3 canciones, pero sí la española, que ve primero cómo ‘La noche de anoche’, el dúo con Rosalía, es entrada directa al número 1, mientras ‘Dakiti’ baja al puesto 2. Con la tontería, un nuevo top 1 en España para la autora de ‘Di mi nombre’, el 6º ya.

Pero es que después ‘Yo visto así’ de Bad Bunny entra al puesto 4, ‘Te mudaste’ al puesto 5, ‘Haciendo que me amas’ al número 7, ‘Te deseo lo mejor’ al número 9, ‘La droga’ al puesto 11, ‘Booker T’ al puesto 13, ‘Maldita pobreza’ al puesto 14, ‘Hoy cobré’ al puesto 15, ‘El mundo es mío’ al puesto 18 y ‘120’ al número 20… y así sucesivamente. Bad Bunny aparece hasta en 18 de las 100 canciones de todo el top 100 entre sus diferentes discos y featurings. Además, este es el primer disco en castellano número 1 en la historia de Estados Unidos, como se publicaba hace unos días.

Eso no impide que la subida más fuerte sea ajena y ‘Hecha pa’ mi’ de Boza asciende del número 34 al 19. O que haya algunas otras entradas en la lista (pocas). ‘La tirita’ de Belén Aguilera y Lola Indigo llega al puesto 45 (sería un top 30 de no ser por todo lo de Bad Bunny que tiene por encima), ‘Bebé’ de Camilo y El Alfa entran en el puesto 47, el viral de Nathy Peluso con Bizarrap en el puesto 48 y ‘Cantares de Navidad’ de Trío Vegabajeño en el puesto 56.

Mención especial para el regreso anual de ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, que tras haber sido número 4 en nuestro país y doble platino, re-entra en el número 72 en España mientras amenaza ya con ser el próximo número 1 en Reino Unido este mismo viernes.