Taylor Swift se apunta otro top 1 en discos en UK, pero Mariah se queda el de singles

‘evermore’, el disco sorpresa de Taylor Swift, hermano del anterior ‘folklore’, es el nuevo número 1 de las listas británicas, pese a que no existe aún en formato físico. Es su 6º disco en ser número 1 en Reino Unido convirtiéndose en la tercera artista femenina con más tops 1 en este país, tan solo por detrás de Madonna (12) y Kylie (8) y empatada con Barbra Streisand. Eso sí, el single ‘willow’ no ha podido provocar el doblete ni con los puntos de su vídeo y entra al número 3 contenido por ‘Last Christmas’ de Wham! en el número 2… y Mariah Carey, claro, que se mantiene en el top 1 con ‘All I Want for Christmas Is You‘, que alcanzaba la cima por primera vez la semana pasada después de 26 años aguardando.

Además, Taylor Swift coloca los 3 singles reglamentarios en la lista de singles: además de ‘willow’, ‘champagne problems’ llega al número 15 y ‘no body, no crime’ al puesto 19. En este último caso, otorga el 6º top 40 en singles a Haim. El mayor éxito de estas en Reino Unido sigue siendo… no su colaboración con Calvin Harris, sino ‘The Wire’, que llegó al puesto 16.

Debido a la ausencia de edición física, y de las fechas en que nos encontramos, ‘evermore’ ha tenido entradas muy modestas en mercados tan importantes como Alemania (24) e Italia (26); aunque no en Noruega (4), Holanda (4) , Irlanda (3) o Suecia (3).