El «Érase una vez una reina llamada Madonna» de Los Prieto Flores

Hay algo que encandila en esos collages con todos los «looks» históricos de Madonna cien veces recopilados en medios audiovisuales, mil veces analizados en las páginas de sociedad. Madonna cargada de colgantes y crucifijos hasta la ingle, Madonna tomando una idea o dos de Marilyn Monroe, Madonna con las tetas-cono de Gaultier, Madonna como disco-diva tirada por la pista de baile, Madonna haciendo «voguing»… Suelen ser la viva imagen de la reinvención de la artista, imágenes icónicas que parece que van a estar ahí para siempre, pero que después son hasta olvidadas, sólo por la llegada de un nuevo look de la cantante. Incluso en esta última etapa de su carrera, tan poco querida por el público, ¿olvidaremos el parche en el ojo que llevó -para bien o para mal- a Eurovisión o incluso el pelo rosa que ha paseado por Instagram, aparentemente sin proyecto artístico asociado?

El recorrido por los diferentes looks de Madonna es el gran atractivo de este libro ‘Madonna. Una biografía’ que publica este viernes Plan B (Penguin). Las ilustraciones han corrido a cargo de la artista vasca Isa Muguruza, conocida por su trabajo para Vogue, El País, Netflix o Glamour y por un primer libro llamado ‘Venuscentrismo’ (2020). En ocasiones su estilo echa de menos algo de la «psicodelia» y «metafísica» de la que presume su biografía en este mismo volumen, pues es ante todo realista y esquivo con toda caricatura o figuración; pero Muguruza ha captado bastante bien la esencia de Madonna en eras tan dispares como ‘Like a Virgin’, ‘MDNA’ o ‘Evita’, aquel momento en que la cantante renunció a su propia cara para tratar de transformarse en la Perón.

Las ilustraciones vienen acompañadas de la «biografía» anunciada en la portada, escrita por Los Prieto Flores, el matrimonio de Borja Prieto y Natalia Flores, responsable de varios hitos en la historia del pop de nuestro país, como la promoción de algunos de los lanzamientos clave de Javiera Mena y El Último Vecino; y, en el caso de él, haber formado parte de Meteosat con Diana Aller (!) e Ignacio Escolar (!!!!!). Últimamente habían abierto los Prieto Flores un canal de Youtube, lanzado al mercado unos muñecos de Rosalía y C. Tangana inenarrables (Rosalisa y B Tangana), y también un libro sobre la paternidad.

En este nuevo han dejado a un lado su mordacidad habitual para adoptar un tono neutro y wikipédico: la cita más divertida, autoparódica en su fanatismo delirante o no, es un préstamo de Juan Sanguino. Y por otro lado también les percibimos en una posición de fan «Madonna, Reina, Guapa» tipo «cuento de hadas» que resulta un tanto impostada. Los textos están escritos en modo fan hasta el punto de faltar a la verdad (no, ‘Madame X’ no fue un éxito; no, ‘Ray of Light’ no vendió 25 millones de copias), pero a su vez es un tanto extraño que ese fanatismo no haya llevado a ninguno de los dos a contrastar que ‘I’m Breathless’ fue un disco y no un single; o que eso que han encontrado en Youtube, no, no es el vídeo de ‘Promise to Try’ porque tal cosa no existe.

Hace un par de temporadas se publicaba en nuestro país un ensayo sobre Madonna llamado ‘Bitch She’s Madonna’ que, aunque no aportaba demasiado en el análisis musical, sí sumaba capítulos interesantes centrados en el feminismo, la sexualidad, la importancia de lo visual, la aportación al mundo LGTBI, etcétera. Aquel libro era quizá demasiado analítico para el fan casual, que no está demasiado preocupado por el alcance sociológico de su diva favorita; y este otro libro se queda algo corto en dicho cometido. Es obvio que siempre aprenderás algo sobre Madonna que desconocías porque su trayectoria es inabarcable (personalmente acabo de enterarme de la existencia de esta maravilla), pero aquí la curiosidad es más la excepción que la regla. Desde que salió ‘Future Nostalgia’, ‘Hung Up’ es la canción más escuchada de Madonna porque algunos fans de Dua Lipa parecen haberla descubierto gracias a ella, y ese es el público objetivo al que parece dirigirse este libro. Ideal para regalar a tus sobrinos. 6. Disponible en Amazon.