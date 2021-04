Escucha lo nuevo de Jehnny Beth & Bobby Gillespie, CHAI, Ozuna, Robe de Extremoduro…

Este viernes 2 de abril se edita el nuevo álbum de Demi Lovato, ‘Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over’ (con colaboración de Ariana Grande), y otro lanzamiento importante de la semana es el nuevo trabajo de los veteranos Godspeed You! Black Emperor, ‘G_d’s Pee AT STATES END’. También será posible escuchar desde este viernes los nuevos discos de The Fratellis, Alan Vega (el póstumo ‘Mutator’), Flock of Dimes, Dry Cleaning, Bryce Dessner (un directo), Funzo y Baby Loud, Lil Tjay o el nuevo EP de Foxes.

Hoy adelantamos la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con los nuevos lanzamientos que han salido en los últimos días, entre ellos el esperado segundo single de Olivia Rodrigo, que no es el rompepistas que algunos esperaban después del baladón, sino un tema de corte alternativo. A lo largo de la semana hemos podido catar el regreso de Garbage, hoy jueves ha lanzado Robe de Extremoduro el primer adelanto de su próximo disco en solitario, y también ha sido posible escuchar el primer avance del disco conjunto que Jehnny Beth de Savages y Bobby Gillespie de Primal Scream publicarán en julio, así como el popero nuevo single de Wavves. Mejor aún, My Bloody Valentine han vuelto a las plataformas de streaming y han hablado de nueva música.

Mientras llegan, esta madrugada o a lo largo del viernes, las nuevas propuestas de Iggy Azalea, Lola Indigo, RVFV, Ovy on the Drums (productor de Karol G), Ruggero, Susana Cala, Sara Socas o David Rees, ya puedes degustar en nuestra playlist los nuevos sencillos de Pond, la revelación CHAI, Half Waif, Sons of Kemet, una versión de Sharon van Etten por Courtney Barnett y Vagabon, Bree Runway, Ozuna o un curioso remix de Danny Elfman por Zach Hill de Death Grips.



