RFTW: Olivia Rodrigo, Miss Caffeina, Nicki Minaj, The Black Keys, Chica Sobresalto, Marc Seguí, Lola Indigo…

Este viernes 14 de mayo sale el nuevo disco de St. Vincent, muy esperado pues la artista viene de publicar el mejor disco de su carrera. Lo reseñamos en portada. También hay nuevos trabajos discográficos de Chica Sobresalto, The Black Keys (de versiones), Tulsa, Paul Weller, Jorja Smith, Damien Jurado, J. Cole (que está triunfando con el single ‘i n t e r l u d e’), Fatima Al Qadiri, Juliana Hatfield, Unidad y Armonía o Sons of Kemet.

Hemos avanzado la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con las canciones que han salido en los últimos días. Ha sorprendido el lanzamiento de un single conjunto entre Skrillex, Four Tet y la cantante Starrah, además de por supuesto el regreso de Sugababes con un remix que parece anticipar novedades mayores. Es uno de los lanzamientos que hemos destacado en portada junto a las nuevas entregas de The Goon Sax, que avanzan un disco inspirado en Justin Bieber o Kylie Minogue con un single que no suena a ellos; y Sleater-Kinney, que vuelven con un single con menos garra de la habitual.

Hoy viernes, Nicki Minaj publica su primera mixtape en las plataformas de streaming con la inclusión de varios temas nuevos, entre los que ha decidido destacar uno en el que colaboran Drake y Lil Wayne. Olivia Rodrigo lanza el tercer single de su carrera, Miss Caffeina presentan un extraño reggaetón deconstruido, Delaporte colaboran con Rozalén, BRONQUIO lo hace con Cris de Belako, Lola Indigo presenta un tema llamado ‘Spice Girls’ dedicado a sus amigas, Marc Seguí vuelve con otro posible hit tras el éxito de ‘Tiroteo‘, Martin Garrix presenta tema con Bono y The Edge de U2, y tanto Leon Bridges como Katy Perry estrenan sendos singles que comentamos en portada.

Incluimos en la playlist también lo nuevo de The Vaccines, Horsey con King Krule, Spellling, Salvaje Lola, Adiós Amores, Au/Ra, The Rasmus, Rosario La Tremendita, Gabriel Garzón-Montano, Ferla Megia, Alberto & Garcia, The Flow Flying Panic Attack o la versión castellanizada de ‘Walk Like an Egyptian’ de The Bangles por Los Jaguares de la Bahía y Tiburona, llamada ‘En Egipto se anda así’.

En los últimos días también han podido escucharse nuevos singles de The Go! Team, Gaspard Augé de Justice, Wolf Alice, Mastodon, TORRES, Erika de Casier, Xenia Rubinos, Margo Price, Elton John con Olly Alexander (la versión de ‘It’s a Sin’ presentada en los BRITs), Liz Phair, Mecánico o Alavedra.