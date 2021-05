Cher trabaja en su biopic con los productores de ‘Mamma Mia!’

Cher, que hoy 20 de mayo cumple 75 años, ha anunciado que se encuentra trabajando en su propio biopic con los productores de ‘Mamma Mia!’, estos son, Judy Craymer y Gary Goetzman. Universal producirá la cinta biográfica con guion de Eric Roth, ganador del Oscar por ‘Forrest Gump’, y quien ya trabajó con Cher en la película de 1987 ‘Suspect’.

La película narrará la historia de Cher como icono de los 60 por su etapa en Sonny & Cher, icono de los 70 por su etapa televisiva, icono de los 80 por su etapa rock y cinematográfica, icono de los 90 primero como actriz de anuncios de televisión y después por el lanzamiento del histórico single ‘Believe’ e icono del siglo XXI por hitos como su exitosa residencia en Las Vegas, que ha continuado hasta nuestros días; o por curiosidades como su divertido uso de Twitter o los virales que suele protagonizar de vez en cuando en las redes. Vienen a la mente aquella entrevista en la que llama «gilipollas» a David Letterman en la cara o aquella otra en la cuenta que, cuando su madre, la cantante Georgia Holt, le sugirió que se casara con un hombre rico, ella contestó que ella ya «es un hombre rico».

Como es sabido, por otro lado, Cher formó parte del reparto de ‘Mamma Mia! Here We Go Again‘, la segunda parte de la exitosa comedia romántica estrenada en 2008, que llegó 10 años después, e incluso lanzó un cuestionable álbum de versiones de ABBA. Los creadores de la película han declarado que están «emocionados» de volver a trabajar con Cher esta vez para «llevar a la gran pantalla la verdadera odisea que ha sido su vida» porque «uno no puede evitar sentirse atraído por su talento, fortaleza, ingenio, calidez y visión».

