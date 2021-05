RFTW: Bad Bunny, Andrés Calamaro, Texas, easy life, Maika Makovski, Cabiria, Big Freedia…

Hoy 28 de mayo ve la luz ‘Cavalcade‘ de black midi, el Disco de la Semana en estas páginas, así como los nuevos trabajos discográficos de easy life, Maika Makovski, Cabiria, La Habitación Roja, Bachelor, Queralt Lahoz, Calamaro, Texas, DMX (póstumo), Juanes y Oques Grasses. Entre los EPs que salen hoy se encuentran los nuevos de Javiera Mena, que hemos destacado en Sesión de control, y Depresión Sonora.

En cuanto a temas sueltos, hoy vuelve la cantante danesa MØ con su primer single en varios años, ‘Live to Survive’, y Big Freedia entrega una loca versión de ‘Judas’ de Lady Gaga por la reedición de ‘Born this Way‘ por su 10º aniversario que sale el 18 de junio. Además, en portada hemos destacado los regresos de Carolina Durante, Sigrid y Ladyhawke, así como el estupendo nuevo single de Cola Boyy producido por The Avalanches.

- Publicidad -

Entre las novedades del viernes o de la semana, Bad Bunny lanza single trapero, Kings of Convenience siguen avanzando su nuevo disco, Sexy Zebras vuelven con ‘O todos o ninguno’, Girl Ray presentan single producido por Hot Chip, ionnalee vuelve con un tema cantado en sueco de largo título que se traduce en algo así como «el verano es mío y volveré», la amiga de Ariana Grande Victoria Justice regresa con un tema en la onda de Carly Rae Jepsen, Poppy sigue dándole al metal y, por supuesto, J Balvin tiene nuevo single, no se le fuera a olvidar una semana sacar algo.

Aparte de todo lo mencionado, también puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» los nuevos temas de FRYARS con Rae Morris, Foxing, Albany, Aya Nakamura, Recycled J (otro éxito en Youtube), Koreless, Natalia Lafourcade, Nina Cobham, Yarea, Ralph, JoJo, Ozuna, DePedro con Leiva, 혜진 Hye Jin con Clams Casino y Take a Daytrip, Perdón…



- Publicidad -