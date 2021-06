Lorde: qué se sabe de su tercer disco, de productores confirmados a rumores

Lorde está confirmada en el cartel de Primavera Sound 2022, lo que significa que, muy probablemente, esté preparada para presentar nueva música. Los rumores disponibles en la red así lo aseveran, y fuentes fiables de foros como Planet Eclipse informan que el single de Lorde se titula ‘Solar Power’ y que sale el 21 de junio: una fecha extraña pues cae en lunes, pero que quizá tenga su sentido pues marca el inicio del solsticio de verano. Sería una producción de Jack Antonoff, productor de ‘Melodrama‘, y su portada mostraría la «ilusión de un desnudo» de la neozelandesa.

Otro rumor interesante describe el sonido del álbum, que efectivamente será «veraniego» y su sonido tirará por las «guitarras acústicas de los Beatles o los Beach Boys de los 70» más que por el pop electrónico de ‘Green Light’. Será un trabajo «increíblemente seguro y sabio para escuchar fumado en la playa» en el que no habrá espacio para los «dramas adolescentes» de las obras anteriores.

Como es sabido, Antonoff efectivamente ha vuelto a reunirse con Lorde en el estudio: la propia la artista confirmó esta información hace un tiempo en una carta dirigida a sus fans. Decía que, poco antes de la pandemia, Jack viajó a Auckland y que luego ella cogió un avión a Los Ángeles, y que el trabajo con Jack «estaba fluyendo» hasta que «el mundo se paró». Lorde describía que le estaban saliendo «cosas felices y juguetonas». Otro productor que ha confirmado su participación en el álbum de Lorde es Malay, co-productor de ‘Melodrama’, uno de los discos clave del siglo XXI, y de ‘blonde’ de Frank Ocean.

Cuando el río suena, agua lleva… y aquí no se acaban las referencias naturalistas que cabe mencionar en relación al tercer disco de Lorde. Hay que recordar que un viaje de la cantante a la Antártida a principios de 2019, sobre el que publicó un libro de fotografías, ha inspirado su nuevo material e incluso el título de este trabajo. «Cuando fui a la Antártida todavía no había empezado a escribir otra vez después de completar ‘Melodrama'», explicó la artista el año pasado. «Los álbumes viven en su propio universo y los paisajes grandes y blancos de Antártida me sirvieron para refrescar el paladar, fueron una especie de vestíbulo celestial a través del cual tenía que pasar para empezar a trabajar en lo siguiente».

Otro acontecimiento que ha marcado la creación del tercer álbum de Lorde es la muerte de su perro Pearl en el año 2019, hasta el punto de que, en otra carta, la cantante aseguraba que el disco ya no iba a ser el mismo que estaba preparando después del deceso de su querida mascota.

Aparte de esta información, Lorde ha sido muy vaga al respecto de su tercer álbum: ha dicho que sus «músculos melódicos» se han fortalecido y que poco a poco ha ido percibiendo una obra con sentido a partir de todo el trabajo que ha estado realizando. También que es una artista que se toma su tiempo para completar su trabajo porque desea que este «perdure décadas». Pero los rumores sobre su nuevo single es lo más parecido a una información concreta que nos podemos llevar a la boca de momento.