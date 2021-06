Fangoria logran su 5º top 1 en España con ‘Existencialismo pop’; entran Najwa, Wolf Alice, James…

Fangoria son número 1 de álbumes en España con su nuevo EP ‘Existencialismo pop’ gracias en parte a la venta de vinilos: en esta lista también son número 1. ‘Extrapolaciones y dos preguntas‘, ‘Canciones para robots románticos‘, ‘Cuatricromía‘ y ‘Absolutamente‘ también entraron en esta posición, siguiendo con la tendencia reciente de Alaska y Nacho, en mejor momento comercial ahora que hace 20 años.

La siguiente entrada más significativa en la lista de álbumes es de k-pop: la banda TOMORROW X TOGETHER coloca su mini álbum de 8 pistas ‘THE CHAOS CHAPTER: FREEZE’ en el 30. Se trata de una boy band de cinco integrantes que forma parte de Big Hit Music Entetainment, la misma empresa de entretenimiento que lleva a BTS. Entre sus éxitos cuentan temas como ‘CROWN’, ‘Blue Hour’ o ‘0X1:LOVESONG (I Know I Love You)’.

- Publicidad -

Más entradas: ‘AMA’ de Najwa debuta en el número 34, por lo que empeora el dato de ‘Viene de largo’, que entró en el número 11, y pese a contener sonadas colaboraciones como las de Pablo Alborán.

Por otro lado, ‘Blue Weekend’ de Wolf Alice, que acaba de dar a la banda británica su primer número 1 en Reino Unido, en España entra en el número 59 suponemos que también gracias a la venta de vinilos, porque en esa lista el dato es aún mejor: top 21. En cualquier caso, es su mejor dato en España: ‘My Love is Cool’ nunca entró y ‘Visions of a Life no pasó del top 61.

- Publicidad -

Otro grupo británico que irrumpe en Promusicae esta semana en parte gracias a los vinilos es James, que colocan ‘All the Colours of You‘ en el número 14 de la lista de vinilos, y en el puesto 70 de la lista oficial. El álbum ha sido top 3 en UK.

El resto de entradas en lista son ‘Harware’ de Billy Gibbons en el 84 y ‘Friends Gigantes’ de Miranda & Lupita’s en el 89.