Tyler, the Creator estrena la opresiva ‘LUMBERJACK’

Tyler, the Creator ha estrenado ‘LUMBERJACK’, el primer single de su esperado nuevo disco, que el rapero presentará el año que viene en Primavera Sound y, según cuenta Genius, se titulará ‘CALL ME IF YOU GET LOST’, frase que aparece en el vídeo de esta nueva canción.

Sin depender de un gancho melódico de viejo soul como el excelente single ‘BOY IS A GUN*’, de sonido psicotrópico a su vez, ‘LUMBERJACK’ apuesta por una composición desquiciada e impredecible por momentos y por beat más duro e intoxicado que recuerda al hip-hop más grimoso de la vieja escuela pero también a las producciones opresivas de gente como Yves Tumor.

En el tema, Tyler saluda a su madre, a su padre y a sus ancestros y presume de riqueza y de ser capaz de «agotar» conciertos al contrario que sus rivales. De hecho, el título de ‘LUMBERJACK’ («leñador») se debe a que Tyler juega con las palabras homónimas «wood» y «would» para usar la expresión «I wish a nigga would race» con la que desafía a sus contrincantes a igualar su éxito.

Por otro lado, Tyler sigue apegado a la estética retro-pastel de ‘IGOR‘ en el vídeo de esta canción, que dura un minuto menos que la grabación original y en el que se le ve hablando por teléfono, subido sobre una montaña de maletas o enfrentándose a una tormenta de nieve sin perder la elegancia, todo dentro de una ambientación tipo años 30 o 40. Antes, el artista ya había publicado el adelanto de otro tema llamado ‘SIDE STREET’, cuyo visual guarda una estética parecida.





