J Balvin rompe su mala racha en la lista de singles española, con entradas de Måneskin, Lola Indigo…

Pocas novedades esta semana en la lista de singles española. ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro sigue en el número 1 y ‘Yonaguni’ de Bad Bunny en el número 2. En el 3 es posible encontrar ‘Qué más pues?’, el reciente single de J Balvin con María Becerra (una de las tres nuevas TLC) una semana más, y hay que decir que este tema ha roto definitivamente con la regular racha que llevaba recientemente el colombiano, cuyos últimos singles en solitario no estaban calando del todo. No está siendo en absoluto el caso de este apañado corte de reggaetón producido por Jeff Kleinman y Sky Rompiendo.

Precisamente, el autor de ‘Colores‘ aparece en la entrada más fuerte de la semana en la lista de singles española, el remix de ‘Poblado’ de Crissin, Totoy El Frio y Natan & Shander con J Balvin, Karol G y Nicky Jam, que entra en el número 20. Esta es exactamente la posición máxima que había logrado la canción original, que ahora saluda desde el número 55. No, no era una mala idea sacar un remix de ‘Poblado’ con tres de los mayores iconos actuales del reggaetón.

Hoy hablamos en portada de Måneskin, últimos ganadores de Eurovisión con ‘ZITTI E BUONI’, porque dos de sus singles están empezando a petarlo más incluso que esa canción. Uno de ellos es su versión de ‘Beggin’ de The Four Seasons, uno de los dos singles que han logrado colocar Måneskin en el top 10 de la lista británica, todo un hito para una banda italiana; y este tema precisamente es otro de los que entran esta semana en la lista española, en concreto en el número 47, mientras ‘ZITTI E BUONI’ permanece en el 63 y ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ en el 80.

Finalmente, el resto de entradas en la lista de Promusicae, ya en la parte baja de la tabla, son las de ‘Un beso de improviso’ de Ana Mena y Rocco Hunt en el número 84 y ‘Culo‘ de Lola Indigo y Khea en el 95. No, parece que el enésimo single de ‘La Niña’ no ha entusiasmado de primeras pese a su pegadizo sonido y ultrapop videoclip. Por otro lado, la subida más fuerte la protagoniza el remix de ‘Fiel’ de Wisin, Jhay Cortez, Anuel AA, Los Legendarios y Myke Towers, que escala 40 posiciones: del 59 al 9.









