‘Pepas’, de Farruko, llega al top 1 de canción más escuchada tras varias semanas con Rauw Alejandro

El cantante Farruko se ha situado en el puesto número 1 de canción más escuchada en España con ‘Pepas’, desplazando a Rauw Alejandro al número 2 después de varias semanas en el primer puesto con su tema ‘Todo de ti’. Aunque no todo son malas noticias para Rauw, ya que el mayor incremento de la lista esta semana ha sido para él y su tema ‘Cúrame’, que ha llegado al puesto 7.

Por su parte, mientras que Bad Bunny cae en solitario al puesto número 8 con ‘Yonaguni’, sube al puesto número 3 junto con Morat y Sech y su remix de ‘Volando’. Lola Indigo también consigue subir esta semana al puesto número 9 con ‘La Niña De La Escuela’, junto con TINI y Belinda.

- Publicidad -

La entrada más fuerte esta semana ha sido para Israel B, C. Tangana y LOWLIGHT en el puesto 21 con su tema ‘Tranquilísimo’. También hay nuevas entradas como la de Myke Towers con ‘Almas Gemelas’ (45); Ingratax con ‘París’ (50); Aitana y Evaluna en el puesto 55 con su última colaboración ‘Aunque No Sea Conmigo‘; Camila Cabello en el 64 con ‘Don’t Go Yet‘; Lil Nas X y Jack Harlow con ‘Industry Baby‘ en el 66; Tiago PZK y Lit Killah con ‘Entre Nosotros’ (68) y Nil Moliner y Ana Mena casi al final, en el 98, con ‘Me Quedo‘.





- Publicidad -