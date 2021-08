Lorde considera «insultante» que la gente diga que ha hecho «un disco de Jack Antonoff»

Lorde publica nuevo disco el próximo viernes 20 de agosto. ‘Solar Power’ es el primer álbum de la neozelandesa desde 2017 pero el optimismo de su sonido soleado y playero no ha terminado de conquistar las listas de éxitos: el single principal, ‘Solar Power‘, pese a recordar a ‘Loaded’ de Primal Scream y ‘Freedom ’90’ de George Michael al mismo tiempo, desgraciadamente ha pasado sin pena ni gloria por dichas listas y lo mismo puede decirse del segundo sencillo, ‘Stoned at the Nail Salon‘, del que ni siquiera está claro que sea un single como tal: parece más bien un «album track» regalado sin razón aparente.

Las expectativas por el nuevo álbum de Lorde se han ido desinflando por culpa de estos dos singles tan acústicos en los que Jack Antonoff, su productor, parece haber dejado su indeleble impronta, exactamente lo mismo que ha sucedido con varios de sus últimos proyectos, como ‘folklore‘ de Taylor Swift, ‘Daddy’s Home‘ de St. Vincent, ‘Chemtrails Over the Country Club‘ de Lana Del Rey o ‘Sling‘ de Clairo. La sensación que han dejado todos estos álbumes y los últimos singles de Lorde es que Antonoff ha conseguido -voluntariamente o no- homogeneizar el sonido de varias artistas que ya eran enormemente singulares sin él, y demasiado cerca en el tiempo las unas de las otras.

Sin que a nadie se le escape que Antonoff también produjo dos discos tan electrónicos como ‘MASSEDUCTION‘ de St. Vincent y ‘reputation‘ de Taylor Swift, lo cuales ya tenían bastantes cosas en común, sin que nadie dijera en ese momento que se le estaban acabando las ideas, parece que el minimalismo de Jack Antonoff no es lo que los fans de Lorde deseaban para su regreso. Pero Lorde ha hecho el disco que quería hacer y, como ha contado a The New York Times, el sonido de ‘Solar Power’ es idea suya y de nadie más.

Rompiendo con el espíritu buenrollero que estaba definiendo la era de ‘Solar Power’ hasta la fecha, Lorde no se ha cortado a la hora de expresar su opinión ante las críticas por el sonido tan propio de Jack Antonoff que presentan sus nuevas canciones. En The New York Times, la cantante ha dicho que «no he hecho un disco de Jack Antonoff, he hecho un disco de Lorde, y él me ha ayudado a hacerlo y prácticamente me ha delegado a mí las tareas de producción y arreglos». Lorde señala que «Jack estaría de acuerdo con esto» y parece atribuir las críticas al machismo, cuando señala que «darle tanto mérito a Jack (por el sonido de ‘Solar Power’) es francamente insultante». La artista apunta que «hay ciertas cosas que Jack hace a menudo que me encantan y otras que no, y las que no me gusta las elimino de lo que hacemos juntos».

Las declaraciones de Lorde recuerdan vagamente a las hechas por Björk en 2015 en su histórica entrevista con Pitchfork, donde defendió a capa y espada su labor como productora en todos sus discos en un momento en que se asumía que habían sido otras personas (especialmente hombres) las autoras de dicha producción. Björk ponía el ejemplo de ‘Vespertine’, disco que produjo ella sola en su laptop pero que la gente asumió habían producido Matmos; y mencionaba a Kanye West como persona que no produce su música pero todo el mundo piensa que sí.

En el mismo artículo de The New York Times se describe brevemente el sonido general de ‘Solar Power’, un trabajo que estará influido por el pop de los años 60 y 70 y por bandas como The Mamas and the Papas o los Bee Gees, pero también por el sonido «optimista y playero» de grupos que se popularizaron a principios de siglo, como de All Saints, Natalie Imbruglia, Nelly Furtado o S Club 7.