Lil Nas X publica su disco ‘Montero’ en menos de un mes

Lil Nas X está entre los artistas confirmados para la ceremonia de los premios MTV el próximo 12 de septiembre, presentada por Doja Cat. A falta de averiguar qué canción interpretará, el artista acaba de situar el esperado lanzamiento de su álbum debut para tan sólo 5 días después, el viernes 17 de septiembre.

El álbum se llama ‘Montero’ como se ha venido informando a través de los teasers, pero aún se desconoce su tracklist, por lo que sólo cabe dar por hecho que sus singles ‘Montero (Call Me By Your Name)’, ‘Industry Baby’ y ‘Sun Goes Down’ estarán ahí.

“Call Me By Your Name” ha sido número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, mientras ‘Industry Baby’ ha quedado en el puesto 2 en Estados Unidos y en el puesto 7 en Reino Unido (‘Sun Goes Down’ quedaba fuera del top 40 en ambos casos).

Ciñéndonos a España, “Call Me By Your Name” llegaba a ser top 5 y aún resiste en la parte baja del top 100, certificada como doble platino; mientras ‘Industry Baby’ sube esta semana al número 37 de la lista oficial, de momento, su posición máxima. Sin duda, estamos hablando de uno de los álbumes del año desde el punto de vista comercial.



