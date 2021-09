Lil Nas X se inspira en Bob Esponja y la Biblia para el portadón de ‘Montero’

Lil Nas X ha revelado la portada de su esperado debut ‘Montero’, indicando que se ha inspirado en ‘Genesis II’ del artista John Stephens, por un lado, recordando aquella parte de la Biblia en que Dios descansó al séptimo día de creación del mundo; y también en ‘Bob Esponja’. Así lo ha comunicado en Twitter, como podéis ver bajo estas líneas.

Lil Nas X está entre los artistas confirmados para la ceremonia de los premios MTV el próximo 12 de septiembre, presentada por Doja Cat. A falta de averiguar qué canción interpretará, el artista sí ha situado el esperado lanzamiento de su álbum debut para tan sólo 5 días después, el viernes 17 de septiembre. Aún se desconoce su tracklist, por lo que sólo cabe dar por hecho que sus singles ‘Montero (Call Me By Your Name)’, ‘Industry Baby’ y ‘Sun Goes Down’ estarán ahí.

“Call Me By Your Name” ha sido número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, mientras ‘Industry Baby’ ha quedado en el puesto 2 en Estados Unidos y en el puesto 7 en Reino Unido (‘Sun Goes Down’ quedaba fuera del top 40 en ambos casos).

Ciñéndonos a España, “Call Me By Your Name” llegaba a ser top 5 y aún resiste en la parte baja del top 100, certificada como doble platino; mientras ‘Industry Baby’ ronda el top 40 en nuestro país. Sin duda, estamos hablando de uno de los álbumes del año desde el punto de vista comercial.

INSPIRATION BEHIND

“MONTERO” 🦋💕

ALBUM ART: ARTISTS: John Stephens

ART: (Genesis II) “Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work” pic.twitter.com/0Ba9SJ6m2a — MONTERO 🦋 (@LilNasX) August 31, 2021