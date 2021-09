RFTW: Drake, Lady Gaga, Little Simz, Iron Maiden, Imagine Dragons…

El día 2 de septiembre de 2021 será recordado por siempre por marcar el regreso de ABBA tras 40 años de ausencia. Sus dos nuevos singles están presentes en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» que actualizamos hoy día 3 junto a nuevos temas que ya hemos comentado de Charli XCX, Tokischa con Rosalía o Jon Hopkins.

Hoy ve la luz el nuevo disco de Drake, cuyo ‘Certified Lover Boy’ se venía retrasando desde el pasado mes de enero; y también es posible escuchar desde ya nuevos trabajos largos de Little Simz, Iron Maiden, LANY, Imagine Dragons, Suuns, Priya Ragu, DJ Seinfeld o Diane Warren y estrellas. También sale el álbum de remixes de ‘Chromatica’ de Lady Gaga con colaboraciones de Arca, Charli XCX, Rina Sawayama, Pabllo Vittar o Dorian Electra.

En otra semana más o menos suculenta en cuanto a lanzamientos sueltos hay que destacar el nuevo single de Little Mix, que adelanta su «greatest hits»; así como las nuevas propuestas de IZAL, Cœur de Pirate, babi, Andy Shauf, rusowsky, Kate NV, Ant Cosmos, Mr. Twin Sister o Jarina de Marco con Empress Of. Fans de Camila Cabello: ya puede escucharse un avance de la banda sonora de ‘Cinderella’.

Por otro lado, siguen avanzando sus próximos álbumes FINNEAS (se titula ‘The 90s’ pero no es tan popera como parece), The World is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die o Damon Albarn y The Dodos han anunciado el suyo con un par de temas. También hay cortes nuevos de El petit de cal Eril, Don Patricio, Riton con RAYE, Divino Niño, Ásgeir, Thurston Moore con… Bernie Sanders, BROODS o Nicki Nicole.



