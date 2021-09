Hoy 10 de septiembre salen los nuevos discos de Kacey Musgraves, Low, Saint Etienne, J Balvin, The Vaccines, la revelación Yebba, Sleigh Bells, Bomba Estéreo, 박혜진 Park Hye Jin (foto), Matthew E. White, Common, Amyl and the Sniffers, Masked Wolf, Elvis Costello, Mago de Öz o baby keem, la nueva promesa del rap que colabora por segunda vez con el mismísimo Kendrick Lamar en una de las pistas de su nuevo trabajo.

También ven la luz el ¿esperado? ¿temido? ‘The Metallica Blacklist’ y por fin llega a las plataformas de streaming el álbum homónimo de Aaliyah. Antes, Lorde ha sorprendido con la publicación de un EP compuesto por canciones de ‘Solar Power’ cantadas en maorí.

‘Shivers‘ de Ed Sheeran es el single destacado de la semana en el plano comercial, pero desde luego no el único en lo que a lanzamientos importantes se refiere. Lana Del Rey ha adelantado su segundo disco de 2021 con un cuarto single de final inesperado, Radiohead han anunciado una suculenta reedición conjunta de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ que traerá canciones inéditas como la que han dado a conocer esta semana, Troye Sivan abre la playlist con la que es una de sus mejores canciones de manera inmediata y Eddie Vedder -conocido por ser el cantante de Pearl Jam- ha estrenado el primer single de su tercer disco en solitario.

Estos días hemos escuchado temas nuevos como el que ha juntado a MUNA y Phoebe Bridgers (para muy bien) o el del actor Jaime Lorente (para no tan bien). También ha salido un nuevo tema de Big Thief, un nuevo rompepistas de Planningtorock (que ha firmado una de las mejores remezclas en el disco de Lady Gaga) o el enésimo adelanto del disco que Tirzah publica a principios de octubre.

A ellos se suman nuevos lanzamientos de Josef Salvat, Rufus T. Firefly, Remi Wolf, María José Llergo, LISA (integrante de BLACKPINK), Morgan, Sabrina Carpenter, Chloë (la integrante de Chloe x Halle se aventura en solitario), Holly Humberstone, ghouljaboy con Depresión Sonora, Hayden Thorpe, Kero Kero Bonito o RAY BLK. Entre las curiosidades del día, Gepe versiona ‘Bagdad’ de Rosalía y Vengaboys hacen lo propio con ‘1999’ de Charli XCX y Troye Sivan, llevándosela totalmente a su terreno.