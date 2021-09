Clean Bandit «actualizan» a Whitney Houston solo un poco mejor que David Guetta

Whitney Houston murió en 2012 sin, aparentemente, dejar un grueso de música inédita aprovechable que publicar de manera póstuma. Se especula que podría salir un nuevo álbum de la artista en algún momento pero, por ahora, su equipo está haciendo caja de otra manera, lanzando remixes de canciones antiguas con la esperanza de que lo peten. Y no ha sido una mala estrategia en absoluto: el remix de ‘Higher Love‘ de Kygo fue un enorme éxito inesperado por todos. De repente, en 2019 Whitney Houston volvía a la cima de las listas de éxitos (especialmente la británica) sonando actual. ¿Cómo no seguir por este camino?

El siguiente movimiento es parecido. Hoy ha llegado a las plataformas de streaming un remix de ‘How Will I Know’ por Clean Bandit con el que probablemente el equipo de Whitney busque repetir el éxito de ‘Higher Love’ o, como mínimo, acercarse a él un poquito. El fichaje de Clean Bandit debería ser una apuesta segura, pues el sonido pop-house del grupo es rabiosamente actual, como el de Kygo; incluso se puede decir que es ligeramente más «moderno» debido a la pátina ultrapulcra y estilizada que presentan sus producciones; y el grupo no puede estar en mejor racha comercial después de que su reciente single ‘Tick Tock‘ con Mabel y 24kGoldn haya arrasado.

La decisión de remezclar ‘How Will I Know’, sin embargo, implica un riesgo: ‘Higher Love’ arrasó en parte porque la canción original era una cara b, es decir, no era conocida por el público generalista, mientras ‘How Will I Know’ es uno de los mayores éxitos de Whitney, conocido por todas y todos. Además no hay que olvidar que el remix de ‘How Will I Know’ por Clean Bandit llega al mercado cuando una versión (bastante libre, por otro lado) de esta misma canción ya estaba sonando bastante en las listas: ‘If You Really Love Me (How Will I Know)’ de David Guetta, MistaJam y John Newman es ahora mismo número 36 en la tabla de singles británica.

‘How Will I Know’, tal y como la han actualizado Clean Bandit, es solvente. La producción no tiene la chispa de las mejores canciones de la banda pero tampoco era cuestión de que esta volcase todos sus trucos y tics en el que, al fin y al cabo, no deja de ser un lanzamiento de Whitney Houston. Hay algo en la producción, bastante mecanizada, que no termina de encajar con la fluidez de la interpretación vocal, lo cual hace sonar el remix como una especie de mash-up… o quizá sea que tenemos ‘How Will I Know’ ya demasiado escuchada. En cualquier caso no será una sorpresa encontrarse con el tema en los más alto de las listas. No será lo peor que se pueda escuchar ahora mismo en ellas.

