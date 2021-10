10 nombres imprescindibles en el cartel de SanSan 2021

SanSan ha planteado el cartel de su próxima edición, la primera D.P. (después de la pandemia), como un «reencuentro». Un reencuentro con el festival que los asistentes echan de menos y también con algunos de los artistas más relevantes que hoy son cabeza de cartel en los festivales españoles. El de SanSan, que se extenderá a través de los días 29, 30 y 31 de octubre y se volverá a celebrar en Benicàssim, Castellón, cuenta con una letra grande, mediana y pequeña de la que destacamos 10 nombres imprescindibles. Aquí, entradas.

Amaral

El dúo de Eva Amaral y Juan Aguirre es uno de esos grupos que lo tienen todo: por un lado su repertorio de canciones eternas (porque llamarlas clásicos es quedarte corto) es irrompible. A día de hoy los viajes en coche con amigos son mejores cuando suenan ‘El universo sobre mí’, ‘Sin ti no soy nada’, ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’, ‘Días de verano’ o ‘Te necesito’. Por otro lado, el grupo tampoco ha evitado experimentar cuando ha querido y su trayectoria, especialmente la de sus últimos discos, ha dejado momentos muy interesantes que vale la pena descubrir, incluido su regreso a una multi.



Sen Senra

Muy pocos habrían dicho, en los tiempos garajeros de ‘The Art of Self-Pressure‘, que Cristian Senra se convertiría en uno de los fenómenos de pop alternativo español con mayor proyección internacional. Todo empezó con la preciosa ‘Nos dará alas’, continuó con el lanzamiento de ‘Sensaciones‘ y después no paró de crecer con el estreno de algunas de sus mejores canciones, como ‘Nada y nadie’ o ‘Perfecto’; la publicación del EP ‘Corazón cromado‘ y el apoyo de Universal. Uno de los artistas que más crecieron durante la pandemia, por irónico que suene.

Love of Lesbian

Los integrantes de Love of Lesbian le contarán a sus nietos que dieron el primer concierto-piloto anti-covid de toda España, ante un público de 50.000 personas, y que además fue un éxito. La gloriosa presentación de Love of Lesbian en Barcelona fue la antesala de ‘V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada‘, el disco que los de Santi Balmés han publicado este año y que ha dejado un puñado de canciones tan emocionantes como ‘Crisálida’, ‘Sesenta memorias perdidas’, ‘Viento del oeste’ o ‘El mundo’. Por cierto, ¿Lesbian of Love se han separado?

Delaporte

Dice mucho de la potencia del cartel de SanSan que todos estos nombres aparezcan en su letra pequeña. Delaporte ya hace tiempo que dejaron el underground para apuntarse a colaborar con grandes marcas de ropa o de venta de muebles y, en su último proyecto, en el que revisitaban las canciones de ‘Las montañas‘ con artistas femeninas, colaboraban con Amaral, DORA o Anaju. Su pop electrónico, como el de su último single, ‘Droga dura’, sigue siendo uno de los más relevantes del pop nacional actual.



Mujeres

Conocimos a Mujeres en 2009 y, desde entonces, el grupo de rock no ha dejado de evolucionar hasta el punto que, a día de hoy, se encuentra en el mejor momento de su carrera. ‘Siento Muerte‘ fue uno de los mejores discos de 2020 y nos llevó a repasar sus 20 mejores canciones en un artículo especial (sí, tienen tantas) y este mismo año, Pol, Yago, y Arnau se han vuelto a superar con ‘Rock y amistad‘, un EP en el que ha enriquecido su sonido con la ayuda de artistas invitados como Nueva Vulcano o la banda sobre la que hablamos bajo estas líneas.



Cariño

Las autoras de ‘Bisexual’ han tenido mucho que ver con que ‘Al final abrazos‘ sea la canción más escuchada de Mujeres en Spotify. Su impronta popera es perceptible en la grabación, pero Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano han ofrecido a lo largo de su corta trayectoria bastante más que una «canción pop de amor»: temazos como ‘Mierda seca’ han calado por lo que tienen de divertidos e irreverentes y les acaban de llevar a los escenarios de México. ¿Para cuándo el sucesor de ‘Movidas‘?



Vetusta Morla

Pueden quedar pocas cosas por decir sobre un grupo como Vetusta Morla. Sin embargo, como Amaral y Love of Lesbian, los de Pucho han sabido liderar una carrera poco predecible que, hace unos años, culminaba con uno de sus discos más interesantes, experimentales y llenos de artistas, el cual ellos mismos revisitaban. En su próximo trabajo, ‘Cable a tierra‘, volverán a darle una vuelta de tuerca a su sonido, bebiendo del folclore español y latinoamericano. Sale el 26 de noviembre.



La La Love You

En Spotify, las reproducciones de ‘El fin del mundo’ bordean las de algunos de los mayores éxitos de precisamente Amaral, Love of Lesbian y Vetusta Morla. Gracias a este hit que pareció predecir la llegada de la pandemia, La La Love You se han ganado su lugar en la letra grande/media de SanSan cuando se han cumplido 8 añazos desde el lanzamiento de su debut oficial, y sin que hayan publicado otro disco en el mercado todavía. ‘El fin del mundo’ por supuesto es posterior y el próximo disco de la banda, que incluirá singles tan certeros como ‘Bang Bang‘ con Delaporte, casi puede considerarse un renacimiento.



Ginebras

El grupo de Magüi, Sandra, Raquel y Juls ha triunfado por lo que tiene de desenfadado. Los prejuicios no caben en su música y lo único que importa al escuchar un disco como ‘Ya dormiré cuando me muera‘ es que la diversión no decaiga. El suyo es pop-punk que no le hace ascos ni al pop de los 60 ni a las guitarras garajeras y canciones como ‘La típica canción’ o ‘Chica pum’ serían indelebles en cualquier repertorio.



Cala Vento

Cala Vento y Amaral colaboraron el pasado mes de enero en un buen tema de rock llamado ‘Teletecho’ en el que se preguntaban «qué hemos hecho mal», como atormentados por el sinfín de la pandemia. Ahora ambas bandas aparecen en el cartel de SanSan, los de Juan Delgado y Aleix Turon en estupenda forma tras la buena aceptación de ‘Cala Vento‘, ‘Fruto panorama‘ y ‘Balanceo‘, que fue top 7 en la lista de álbumes española.