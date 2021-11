Alizzz anuncia disco con J de Los Planetas, Rigoberta Bandini…

Que Alizzz saque producciones de éxito de vez en cuando, entre otros para C. Tangana, no significa que no tenga disco en solitario y el que saca el próximo viernes 26 de noviembre va a ser canela fina.

‘Tiene que haber algo más’ contendrá, como revela en Instagram, la que fue una de las mejores canciones de 2020, ‘El encuentro’ con Amaia; la que ha sido una de las mejores canciones de 2021, ‘Ya no siento nada‘; así como ‘Ya no vales’ con C. Tangana y ‘Todo me sabe a poco’, que abrirá el disco.

- Publicidad -

Pero además, habrá más sorpresas: el tracklist revelado en formato cinta -porque el disco se publicará en cinta- nos indica que habrá una colaboración con los mexicanos Little Jesus llamada ‘Fatal’, otra con Jota de Los Planetas llamada ‘Luces de emergencia’ y otra con Rigoberta Bandini llamada ‘Amanecer’.

Los Planetas están por su parte de actualidad porque varias webs informan de que su nuevo disco sale en enero, aunque ellos no han informado en sus redes de ello, y su equipo ni confirma ni desmiente; y Rigoberta Bandini acaba de anunciar que el 19 de diciembre actúa en La Riviera de Madrid en compañía de shego.

- Publicidad -

1.-Todo me sabe a poco

2.-Ya no siento nada

3.-Amanecer ft Rigoberta Bandini

4.-El encuentro ft Amaia

5.-Disimulao

6.-Ya no vales ft C. Tangana

7.-Fatal ft Little Jesus

8.-Salir

9.-Siempre igual

10.-Luces de emergencia ft Jota de Los Planetas