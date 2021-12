Aitana, top 1 en España, pero no con ‘Formentera’

Después de 3 semanas, ‘La Fama’ de Rosalía y The Weeknd pierde el número 1 en España en favor de Aitana. Pero no en favor de ‘Formentera’, el pizpireto tema de Aitana con Nicki Nicole. En verdad, es el remix de ‘Mon Amour’ de Aitana con Zzoilo el que recupera una vez más el top 1 oficial en España en su 17ª semana en lista y cuando ya era cuádruple disco de platino. De momento, ‘Formentera’ tiene que conformarse con una entrada al número 3.

La siguiente protagonista de la lista es Bad Gyal, que además de continuar en el top 10 con “Toto”, exactamente en el número 7, protagoniza la segunda entrada más fuerte en el puesto 18 con ’Su payita (gramos)’.





Eladio Carrión acapara gran parte de las entradas al tener nuevo disco, que asciende al puesto 5 en la tabla de álbumes. En cuanto a temas, ‘Jóvenes millonarios’ con Myke Towers entra en el puesto 48, ‘Sin frenos’ entra en el puesto 52 con Bizarrap y Duki, ‘No te deseo el mal’ llega al puesto 70 con Karol G y ‘Me gustas natural’ llega al puesto 76 con Rels B.

Bizarrap produce una nueva entrada a su vez con sus míticas “sessions” esta vez junto a Morad en el puesto 67. En cuanto a movimientos navideños, ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey pasa del puesto 71 al 22, siendo la subida más fuerte de la semana. Wham! reentran al 58 con ‘Last Christmas’ y Michael Bublé lo hace algo más arriba, en el 55, con ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’.





