‘Formentera’ es una de las canciones más simpáticas de Aitana

Aitana protagonizó una reciente polémica en Twitter al responder a un periodista que se había quejado de su exceso de colaboraciones. Según ella, no se cuestiona el mismo procedimiendo de los artistas masculinos.

Mientras continúa fuerte en listas con el remix de ‘Mon Amour’ y ‘Berlín’ (no así con ‘Coldplay’), la cantante no para y lanza otra canción que no va a pasar desapercibida, vaticinamos.

‘Formentera’ parece creada a imagen y semejanza del éxito de recientes hits orientados a la pista de baile como ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro y muy especialmente ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran. Sus productores no son otros que los de ‘Despacito’, Andres Torres y Mauricio Rengifo, habituales por otro lado de la discografía de Aitana.

Esta es co-autora del tema junto a Nicki Nicole, que aporta la segunda estrofa a la canción. El tema es bastante tiro y muy fácil de recordar en su anhelo de volver a “tenerte sin ropa”, pensamiento que «no deja dormir», ofreciendo ganchos desde su primera frase «madre mía, cómo se hace para tanta conexión» hasta esas trompetillas que ni ‘Hits Don’t Lie’ que aparecen en los últimos compases.

Según Universal, ‘Formentera’ «nace con clara ambición de hit global de los próximos meses» y sus primeros datos apuntan en esa línea. Medio millón de visitas en menos de un día y puesto 4 en la codiciada playlist Éxitos España. Aitana lo ha vuelto a hacer, en otras palabras.