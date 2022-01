Los Grammy se han pospuesto por la contagiosidad de la variante ómicron. Los Globos de Oro han decidido seguir adelante sin público, sin retransmisión, sin prácticamente nada. Azotados por una crisis de imagen dadas las múltiples polémicas del año pasado (falta de diversidad en el proceso de votación, comportamientos inapropiados rozando el acoso sexual), quizá han considerado que, cuando menos, debían resultar un entretenimiento para el Twitter en el mes más aburrido del año.

Su línea editorial en el palmarés 2022, además, no puede criticarse por errática. ‘El poder del perro‘, a todas luces una de las mejores películas de 2021, ha sido la gran ganadora al hacerse con los Globos de Oro de mejor película dramática, mejor dirección para Jane Campion y mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee. En comedia o musical, la ganadora ha sido ‘West Side Story’. Además, Rachel Zegler ha sido la mejor actriz en esta categoría derrotando a Marion Cotillard por ‘Annette‘ y a Alana Haim de las hermanas Haim por ‘Licorice Pizza’.

No ha sido una gran noche para las divas del pop si pensamos en esta última, pues Lady Gaga no ha podido ganar el premio a mejor actriz por ‘House of Gucci‘, que ha caído en manos de Nicole Kidman por ‘Being the Ricardos’. Tampoco ha tenido suerte Almodóvar, que se ha ido de vacío con ‘Madres paralelas‘ en cuanto a película extranjera, en favor de la japonesa ‘Drive My Car’. Teniendo en cuenta su funcionamiento en taquilla en comparación con otras películas de su filmografía, incluso podemos hablar de éxito por su nominación. Alberto Iglesias también ha perdido en banda sonora original, al igual que Jonny Greenwood de Radiohead (se encargó de la música de ‘El poder del perro’), pues el ganador ha sido Hans Zimmer por ‘Dune’.

Quien sí ha triunfado en la categoría de mejor canción ha sido Billie Eilish. No tuvo mucha suerte ‘No Time To Die’ en su recorrido promocional, pues por obra y gracia de la pandemia, la canción se estrenó un año y medio antes que la película ‘Sin tiempo para morir’, pero al menos al final el tema para James Bond de Billie y FINNEAS sí puede presumir de Globo de Oro. Las personas derrotadas han sido Beyoncé, Lin-Manuel Miranda, Van Morrison y por último el tema de Jennifer Hudson y Carole King para ‘Respect’.

En cuanto a series, poca sorpresa: ‘Succession‘ ha arrasado muy merecidamente, obteniendo premios a mejor serie, mejor actor (Jeremy Strong) y mejor actriz de reparto (Sarah Snook). También han tenido reconocimientos Kate Winslet por ‘Mare of Easttown‘, ‘Hacks’ como comedia, Yeong-Su Oh como actor del polémico ‘El juego del calamar’ y Michaela Jaé Rodriguez como mejor actriz por ‘Pose‘, todo un éxito para la comunidad trans en cuanto a visibilidad, como la serie. Os dejamos con el palmarés con el ganador/a en negrita.

Mejor película dramática:

Belfast

CODA

Dune

El método Williams

El poder del perro

Mejor película cómica o musical:

Cyrano

No mires arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story

Mejor dirección:

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, El poder del perro

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Mejor actriz en drama:

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, La casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor en drama:

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Will Smith, El método Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz en comedia o musical:

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, No mires arriba

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Mejor actor en comedia o musical:

Leonardo DiCaprio, No mires arriba

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick… Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, En un barrio de Nueva York

Mejor actriz de reparto:

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, El método Williams

Ruth Negga, Passing

Mejor actor de reparto:

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

Mejor película de animación:

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya y el ultimo dragón

Mejor película de habla no inglesa:

Compartimento Nº 6

Drive My Car

Fue la mano de Dios

Un héroe

Madres paralelas

Mejor guion:

Licorice Pizza

Belfast

El poder del perro

No mires arriba

Being the Ricardos

Mejor banda sonora:

La crónica francesa

Encanto

El poder del perro

Madres paralelas

Dune

Mejor canción original:

El método Williams

Encanto

Belfast

Respect

Sin tiempo para morir

Mejor serie dramática:

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor actor en drama:

Brian Cox, Succession

Jung-jae Lee, El juego del calamar

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Mejor actriz en drama:

Uzo Aduba, En Terapia

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, El cuento de la criada

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Mejor serie de comedia o musical:

The Great

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz de comedia o musical:

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de comedia o musical:

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor «TV Movie» o miniserie:

Dopesick: Historia de una adicción

La asistenta

Mare of Easttown

The Underground Railroad

El caso Lewinsky

Mejor actor en «TV Movie» o miniserie:

Paul Bettany, Bruja Escarlata y Visión

Oscar Isaac, Secretos de un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick: Historia de una adicción

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, La serpiente

Mejor actriz en «TV Movie» o miniserie:

Jessica Chastain, Secretos de un matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, Bruja Escarlata y Visión

Margaret Qualley, La asistenta

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor actor de reparto:

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

Yeong-Su Oh, El juego del calamar

Mejor actriz de reparto:

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick: Historia de una adicción

Andie MacDowell, La asistenta

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso