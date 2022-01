Hoy ve la luz el nuevo álbum de Carolina Durante, sobre el que hemos tenido oportunidad de charlar con la banda en una entrevista que podréis leer próximamente. También edita nuevo disco la danesa MØ cinco años después del anterior, y hay nuevos trabajos que degustar de la estrella del R&B Amber Mark, los siempre recomendables Beirut (un álbum de descartes), la cantautora Josephine Foster, la banda de rock alternativo Pinegrove, la banda de cumbia psicodélica Combo Chiquita y la productora de electrónica minimalista Maya Shenfeld. El nuevo álbum de Belén Aguilera se titula ‘SUPERPOP’.

Ya puede escucharse el nuevo single colaborativo de Charli XCX y Rina Sawayama que utiliza la melodía de ‘Cry for You’ de September, y tanto The Smile (el nuevo grupo de Thom Yorke) como Grimes y Franz Ferdinand siguen avanzando sus nuevos álbumes (en el caso de los terceros un recopilatorio). Bloc Party lo hacen con una ‘The Girls Are Fighting’ posiblemente inspirada en un meme de Azealia Banks.

- Publicidad -

Esta semana han sorprendido anunciando nuevo disco Warpaint o Toro y Moi, cuyos nuevos singles también puedes escuchar en la playlist; y Tove Lo se ha sumado a la lista de artistas que han contribuido temas a la banda sonora de ‘Euphoria’ con una de las recientes Canciones Del Día, a los que une hoy James Blake.

Por otro lado, Nena Daconte estrena su primer single en Subterfuge, Tanxugueiras y Rayden comparten single colaborativo antes de competir en la final de Benidorm Fest, Malamute y Ariadna Punsetes unen fuerzas en un simpático single conjunto, Anitta estrena la enésima copia de ‘Blinding Lights’ y Ladilla Rusa comparten otro de sus temas raveros y cameleros, con posible referencia al single eurovisivo de Rosa López. También hay nuevos singles de SOAK, Jack Bisonte, Widowspeak o Denzel Curry.



- Publicidad -