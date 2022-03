Lana Del Rey y la era que no muere: llegan a streaming ‘Paradise’ y ‘Serial Killer’

Lana Del Rey sacó dos álbumes en 2021, por lo que llegada la primavera de 2022, sin noticias sobre ella que comentar, parece que anda algo desaparecida. Su última novedad era un temita para la banda sonora de ‘Euphoria’. Sin embargo, hay dos canciones de Lana que acaban de subirse a las plataformas de streaming, aunque hay que saber por dónde moverse para llegar a ellas.

‘Paradise’ y ‘Serial Killer’ son dos canciones que Lana Del Rey grabó durante las sesiones de ‘Born to Die’, allá por 2011. Su productor y compositor se llama Peter Ibsen, es danés y responde al nombre artístico de Neros. Lana grabó tres canciones con él, y solo una de ellas, ‘This is What Makes Us Girls’, terminó incluida en la secuencia de ‘Born to Die’. El resto permanecían inéditas.

Hasta ahora. Neros ha subido ambas canciones a las plataformas de streaming (Spotify y Youtube incluidos) de manera un poco clandestina, pues llevan su nombre y no el de Lana, aunque es su voz la que se escucha perfectamente en ambas grabaciones, y Lana aparece acreditada como autora en ambas pistas. De hecho, cualquier fan de Lana recordará que la artista llegó a cantar ‘Serial Killer’ en vivo allá por 2015.

Neros ha tenido el detalle de subir ‘Paradise’ y ‘Serial Killer’ bien mezcladas y masterizadas a los servicios de streaming, y escucharlas ahora mismo es descubrir una realidad paralela en la que Lana Del Rey debuta con un pop comercial mucho más fresco y contemporáneo que el exhibido en ‘Born to Die’, tan apegado al trip-hop y al glamur del Hollywood antiguo.

Las producciones de ‘Paradise’ y ‘Serial Killer’ suenan más crespas y afiladas que las de ‘Born to Die’, y si la primera, tan burbujeante, podría ser de la mismísima Nicola Roberts, la segunda presenta un sonido hip-pop más comercialoide incluso. Ambas siguen incorporando cuerdas, eso sí, y la firma melódica de Lana les hace inconfundibles.





Como regalo, además, Neros ha subido una de las maquetas de ‘This is What Makes Us Girls’ a su cuenta de Soundcloud. Suena mucho más comercialota que la original, de lo que se deduce que en ninguna de las tres producciones Elizabeth terminaba de ver su sonido. Sin duda, el elegido finalmente fue el adecuado, dados sus excelentes resultados comerciales.