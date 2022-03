iamamiwhoami, el proyecto audiovisual de la cantante y compositora Jonna Lee y el productor Claes Björklund que se viralizara en Youtube hace una década gracias a sus enigmáticos vídeos y maravillosas canciones de synth-pop gélido, como ‘play’ o ‘t’, generando todo un culto alrededor de su obra, vuelve con nuevo disco cuando menos lo esperábamos.

‘BE HERE SOON’, el sucesor de ‘BLUE’, sale el 3 de junio, 8 años después de aquel, su título parece aludir a un parto próximo, pues Jonna Lee aparece embarazada en la imagen promocional que se ha dado a conocer, y el disco contará con 10 canciones que se irán relevando a lo largo de las semanas. El primero, ‘don’t wait for me’, ya está online. La artista invita a sus seguidores a seguir todas las novedades de ‘BE HERE SOON’ a través de su página web.

- Publicidad -

Jonna Lee, que hace poco desvelaba su pasado teen-pop, no ha estado parada estos años en los que ha seguido publicando música a través de su nombre de pila. Su último álbum de estudio, ‘EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN’, data de 2018.



- Publicidad -