Dua Lipa dice que su tercer disco será más «maduro»

Dua Lipa ha hablado sobre su próximo álbum. En una entrevista con Vogue, Dua ha asegurado que el sucesor de ‘Future Nostalgia’ está escrito en un 50% y que será más «maduro» a nivel de sonido y de letras. «Definitivamente he madurado, estoy cogiendo el toro por los cuernos y ya no tengo miedo de hablar de ciertos temas», ha señalado. «El disco va sobre entender lo que yo quiero».

No es la primera vez que Dua habla sobre su tercer álbum. En enero confirmó que estaba «tomando forma» y que ya tiene «buena parte del material grabado» y añadió que el disco «tiene una visión, tiene un título, por ahora». Además, la intérprete de ‘New Rules’ aseguró que el sonido de su tercer trabajo progresaría directamente del de ‘Future Nostalgia’ pero que seguiría siendo «único». Eso sí, dijo que no tiene «ninguna prisa» por sacarlo.

Por otro lado, Dua ha protagonizado otra de esas entrevistas de «73 preguntas» de Vogue que son un dolor de ver porque pretenden parecer naturales pero son totalmente artificiales. La cantante no desvela ningún dato interesante acerca de su tercer álbum, pero sí reivindica ‘The Time is Now’ de Moloko como la que canción que más le gusta poner en fiestas para que la gente baile.

Estos días, Dua sigue de gira presentando ‘Future Nostalgia’ por todo el mundo, y el mes que viene actuará en el festival Primavera Sound de Barcelona y en el WiZink Center de Madrid. El show de ‘Future Nostalgia’ es una «fantasía de mallots y patines».

Dua, que recientemente ha sido objeto de una canción de Jack Harlow, ha sido una de las voces que se han sumado contra la ilegalización del aborto en Estados Unidos. Además, la artista sigue ocupada dirigiendo su podcast de entrevistas Service95. Entre las curiosidades que ha dejado recientemente su Instagram, la cantante ha compartido unas curiosas imágenes de ellas de pequeña, extraídas de la época en que era la persona más «bajita de la clase».