La noche disco que tanto anhelaste en 2020 es este sábado

En 2020 hubo un repunte de la música disco, que ya estaba decidido en los estudios de grabación, llegando a las plataformas de streaming justo cuando no podíamos bailar en absoluto. Cuando estábamos encerrados. Fue el momento de edición de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, ‘Chromatica’ de Lady Gaga, ‘What’s Your Pleasure‘ de Jessie Ware y ‘Róisín Machine‘ de Róisín Murphy.

También fue el año de edición de ‘Love and Dancing’ de Horse Meat Disco, un álbum más «pureta» en su aproximación al disco, en el sentido de que sus referentes bien podrían ser Chic y Sister Sledge, aunque añadiendo un punto house y electro en algunas grabaciones. Por algo estuvieron entre los remezcladores de aquel álbum de remezclas de ‘Future Nostalgia’ que comisarió The Blessed Madonna, en concreto encargándose de ‘Love Again’. Quizá suene en el set que preparan para este sábado 21 de mayo en Razzmatazz, Barcelona, tras haber pasado por los más selectos clubs de Londres (The Eagle, donde son residentes), Berlín o Lisboa.

En los últimos instantes de ‘Love and Dancing’ aparece alguna balada dulce como ‘Home’, pero en general el álbum estaba dominado por el hit de la vieja escuela ‘Falling Deep In Love’, por la funky ‘Sanctuary’ y algún petardazo que haría salivar a Scissor Sisters, Kylie o incluso Shakira, como ‘Burn’.

El colectivo está formado por James Hillard, Jim Stanton, Luke Howard y Severino, algunos vinculados a la escena queer y expertos en la música disco. Recientemente han lanzado su primer DJ mix desde 2017, ‘Back To Mine: Horse Meat Disco’, donde aparecen temas propios pero también visitas al catálogo de Róisín Murphy o Marianne Faithfull y Beck en toda su deconstrucción. En una entrevista estos días en promoción de este nuevo trabajo, preguntados sobre lo que es la música disco, respondían que todo lo «sexy y con groove», revelando también que ‘Love and Dancing’ les llevó 10 años hacerlo.

No fue, desde luego, el fruto de una moda momentánea previa a la pandemia sino un estilo que prometen seguir llevando por allá por donde pasen, aunque con los matices de cada momento. Ha dicho Hillard estos días: «Creo que la razón por la que llevamos 20 años en esto es porque no se ha hecho aburrido, porque somos 4 personas con diferentes gustos y diferentes estilos. Para nosotros la música disco no ha sido solo una cosa. Tienes el rock bailable, las canciones cosmic, cosas más electrónicas, tienes el góspel. La música house también. Nunca hemos sido tan clásicos o somos simplemente puretas». Unos matices que podéis identificar perfectamente en esta selección de temas de ‘Love and Dancing’