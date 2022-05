Mafalda conquista al público en la calurosa noche de Sevilla

Bajo la iniciativa Keep Walking, Johnnie Walker organiza una serie de conciertos de artistas más o menos emergentes en distintas ciudades españolas: entre los seleccionados están Mafalda, Marta Movidas, Sevilla Distorsión, Amante Laffón, Sarria, Veintiuno, Mayte González, Confeti de Odio o La La Love You. JENESAISPOP estuvo en una de esas paradas, la de Mafalda, el pasado jueves en Sevilla en Terraza Casino.

¿Y qué sabemos de Mafalda? Debutando con un ‘Don’t Let Go’ que recordaba a los temas de ‘dont smile at me‘ (el estupendo primer EP de Billie Eilish), en sus lanzamientos posteriores Mafalda recordaría más a Reyko o London Grammar. Tras pasarse al español, fue colaborando con gente como Alizzz, productor ejecutivo en ‘Así lo hago yo’, uno de sus singles más escuchados. A sus 27 años, el titular tentador sobre su origen (a lo Anne Hathaway, es la nieta del rey Simeón de Bulgaria; aquí es verídico eso de “princesa del pop”) se diluye tras verla en directo. Porque, a pesar de no tener de momento un repertorio muy extenso, Mafalda convence de sobra defendiendo sus composiciones junto a sus compañeros Sergio y Álex, interactuando con el público y, por qué no decirlo, aguantando las altas temperaturas que en esta ciudad no ceden por la noche, y menos en una ola de calor que convierte mayo en agosto.

- Publicidad -

De hecho, poco después de empezar el bolo con ‘No sé decir adiós’, Mafalda aconsejaba a los asistentes que reutilizaran los cartones de palomitas regaladas por la organización para abanicarse, “¡vosotros que podéis!”. ‘No sé decir adiós’ fue su primera composición en español, y durante el show fue intercalando temas en nuestro idioma y en inglés. Mafalda nació en Londres, pero ha pasado mucho tiempo en Mallorca, de donde es su familia. Según contó después de interpretar ‘Bailando sin sentido’, cantar en castellano le ha permitido conectar mucho más con el público.

Sonarían ‘Look Away’, ‘Madness’, ‘Hate Me right’, ‘Daisy Chain’ o ‘Don’t Let Go’, junto a temas de su nueva etapa en castellano como ‘Rotos’, ‘Asi lo hago yo’, ‘Vulnerable’ o las mencionadas ‘Bailando sin sentido’ y ‘No sé decir adiós’, además de su explosiva colaboración con Delaporte, ‘Que se acabe’, que usó para “cerrar” el bolo, añadiendo luego un bis con la sugerente ‘Glitter’. Especialmente entregadas fueron las interpretaciones de ‘Look Away’, ‘Rotos’, ‘Glitter’ o la que lo empezó todo, ‘Don’t Let Go’, y sin duda el «highlight» en cuanto a entrega del público fue ‘Que se acabe’.

- Publicidad -

Habrá más colaboraciones en el disco que prepara, y que en principio sale este año, según contó a JENESAISPOP después del concierto. Al estar volcada en la preparación de ese esperado debut largo (tiene un EP en inglés y otro en castellano), no hay muchas más fechas en estos meses, pero si queréis verla antes de que se lance el disco, tenéis otra oportunidad en el Primavera Sound.