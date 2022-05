Leticia Sabater se suma al estilo de Rigoberta en ‘La Puta Ama’

«Es el baile del verano «brother» con la Leti ¡Tiki taka tiki taka!». Ese es uno de los comienzos más recordados de la discografía de Leticia Sabater. Entre las canciones de verano, las de navidad y las dirigidas al público gay, hay un claro patrón en la fórmula del éxito que busca Leti con sus singles. La cantante y presentadora acaba de lanzar su canción del verano, ‘La Puta Ama’, esta vez apoyando a todos los colectivos que sufren bulling tan solo por ser ellos mismos.

Leticia Sabater es de las pocas que pueden copiarse casi al 100% de otros artistas y no ser juzgada por ello. Lo ha hecho en ‘Mi Vida Es Mía‘, plagiando el hit ‘Pepas‘, o en ‘Vete pal carajo tra tra’, claramente influenciado por ‘Tusa‘. En ‘La Puta Ama’, Leti ha optado por darle un giro a su carrera musical para animarse con el estilo indie de Rigoberta Bandini. De hecho, si hay una canción de Rigoberta que más se asemeja a ‘La Puta Ama’ esa es ‘Perra’. Hace un par de meses se pudo ver a Leticia versionar ‘Perra’ en un club de Madrid imitando la dinámica de ‘Mask Singer’.

«No soy una puta, cielo, ahora soy la puta ama. Los que me insultaban me aman, y yo por mis fans me muero». Un mensaje que canta hasta en falsete, probando registros que no habíamos escuchado. El videoclip presenta los cromas que tanto le gusta usar, alrededor de 50 fans que reunió en una casa a las afueras de Madrid para grabar unas cuantas escenas e incluso a la drag Peka Mimosa. ¿Continuará la música de Leticia Sabater por esta línea más lírica o nos seguirá regalando petardos como ‘Universo Gay’ y ‘Mr. Policeman’?



