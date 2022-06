Rigoberta Bandini ha publicado su nuevo single, ‘A todos mis amantes’. Se trata de una canción acústica de cierto aroma portugués, una melodía de nuevo un tanto Mecano, y una producción aderezada con procesadores vocales que podrían haber realizado Hidrogenesse. La letra se dirige, como el nombre indica, a las personas a las que ha roto el corazón, y referencia ‘Perra‘.

Puede que no sea un tema llamado a suceder el pelotazo de ‘Ay mamá’, ni lo que esperabas para este verano, pero qué duda cabe de que sí asentará una base de fans que se cuenta ya por cientos de miles: la canción resulta preciosa en su equilibrio entre libertad y culpa, entre dramatismo y humor, muy presente en esa mención -y con esa forma- a los años 90.



‘A todos mis amantes’ es el primer tema de Rigoberta desde que ‘Ay mamá‘ alcanzara el número 1 de singles en España tras el fenómeno de Benidorm Fest. Desde que la catapultara a otra liga.

Previamente al anuncio de ‘A todos mis amantes’, un título más Julio Iglesias imposible, por parte de una artista que cuenta con un single llamado tal cual ‘Julio Iglesias’, Rigoberta había compartido un pequeño adelanto de la letra.

Esta semana, ‘Ay mamá’ ocupa el puesto 67 de la lista de singles española. Es el único tema de Paula Ribó en la tabla a día de hoy, después que el éxito de ‘Ay mamá’ provoca un efecto dominó en su repertorio con las entradas de ‘Perra’, ‘Too Many Drugs’, ‘In Spain We Call it Soledad’ y ‘A ver qué pasa’. Recientemente, Rigoberta estrenaba la versión primigenia de ‘Ay mamá’, que está formando parte de sus conciertos, y también el videoclip de la versión final, que trajo polémica.

Por otro lado, recientemente también reseñamos el libro ‘Vértigo‘ de Rigoberta. Joric valora que «funciona perfectamente como retrato generacional». Un texto en el que Paula «refleja muy bien la angustia, desorientación e incertidumbre vital de una veinteañera en plena ruptura sentimental y a punto de llegar a la treintena».

Estos días, Rigoberta sigue de gira con su «Rigotour», y entre los meses de junio y julio realizará una gira por festivales que le llevará a Primavera Sound, Bilbao BBK Live, Mallorca Live, o L’Scala Itaca Festival de Girona, Sónica de Cantabria o Cruïlla de Barcelona, entre otros. La gira seguirá en agosto por Castellón, Almería o Logroño y concluirá en Granada en septiembre.



