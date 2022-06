10 razones por las que Mallorca Live dobla asistencias respecto a 2019

Mallorca Live celebra su primera edición d.p. (después de la pandemia) este fin de semana. Los días 24, 25 y 26 de junio, el público del festival mallorquín presenciará en vivo los directos de artistas tan aclamados como Christina Aguilera, Muse, C. Tangana o Rigoberta Bandini, los cuales conforman uno de los carteles más potentes y completos que ha dejado la etapa festivalera en 2022.

El público opina lo mismo a tenor de las cifras que Mallorca Live dejará a su finalización. Se esperan 75.000 asistencias este año al festival, esto es, más del doble que en 2019, que cerró con 33.500 asistencias. Es cierto que este año se ha sumado una tercera jornada, pero también que la cifra actual no solo dobla la anterior sino que suma 8.000 personas más. Repasando el cartel, no es de extrañar.

Christina Aguilera

El proyecto latino de Christina Aguilera traerá a la cantante a España por primera vez en dos décadas. Será una de las pocas oportunidades de que el público español escuche en directo por fin clásicos como ‘Dirrty’, ‘Genie in a Bottle’ o ‘Beautiful’ además de, por supuesto, los temas de sus EPs ‘La Fuerza‘ y ‘La Tormenta‘. El siguiente podrá incluir colaboración con el artista que comentamos a continuación.



C. Tangana

Nadie se explica por qué ‘Lloras por na’, la colaboración de Christina Aguilera y C. Tangana que se filtró hace meses, todavía no ha visto la luz de manera oficial. Seguro que a Pucho no le quita el sueño cuando los conciertos de ‘El Madrileño‘ están arrasando. Tras su paso por el Sónar, en Mallorca Live volveremos a encontrarnos con su apasionante sobremesa llena de estrellas, flamenco y copas por doquier. Una «latin opera» como pocas se han visto, pues además se desarrolla en formato película.



Muse

Cualquiera que haya visto a Muse en directo sabe que el grupo presenta uno de los shows de rock más espectaculares que se pueden ver en la actualidad. Nos morimos de ganas de averiguar qué locura han ideado Matt Bellamy y los suyos para desplegar en vivo las canciones de su nuevo disco, ‘Will of the People’, que sale en agosto. Con que sea un poco más original que ese single titular que suena calcado a Marilyn Manson, seguro nos conquista.



Rigoberta Bandini

No es por hacer spoiler pero, si ‘Ay mamá’ no es la canción del año, ¿cuál es? Rigoberta Bandini ha protagonizado el «breakthrough» musical del año en España, y lo ha hecho especialmente gracias a su gran himno presentado en Benidorm Fest, pero también a otros como ‘Perra’ o ‘Too Many Drugs’ que han ido conquistando al público poco a poco, hasta ganárselo por completo. Su show en vivo tiene, además, un componente de humor, y no cabe duda que poca gente en Mallorca Live se lo piensa perder.



Jamie xx

Jamie xx ha sido una de las últimas incorporaciones al cartel de Mallorca Live tras las bajas de Peggy Gou y Ela Minus. El integrante de The xx sigue ofreciendo una de las sesiones de electrónica bailable más sofisticadas y con mejor gusto que se pueden ver en la actualidad, y producciones tan colosales como ‘Gosh’ o ‘Loud Places’ no han perdido un ápice de su magia y poder.



Franz Ferdinand

Son muchos los artistas y grupos que emprenden giras en las que repasan sus grandes éxitos, pero Franz Ferdinand precisamente acaban de publicar un recopilatorio en el que, además de clásicos como ‘Take Me Out’ o ‘Do You Wanna’, se incluyen temas nuevos tan certeros como ‘Curious’, que, ojo, se encuentra entre sus 10 más escuchados en Spotify. A espera de que el tiempo lo ponga en su lugar, es seguro que los de Alex Kapranos ofrecerán uno de los shows más divertidos del festival.



Kase.O Jazz Magnetism

Si el concierto de Kase.O Jazz Magnetism iguala el nivel de diversión que alcanzó en SanSan Festival, al público le espera un pedazo de show. Cuando Javier Ibarra Ramos actúa sobre el escenario es tan difícil dejar de observar su manera tan natural, desenfadada y risueña de bailar o de interactuar con el público, como difícil es no escuchar atentamente cada una de las frases que rapea. Si no eres fan y no te sabes todas sus canciones de memoria, desearás serlo.



Justice

Otro de los cabezas de cartel de Mallorca Live es Justice. Pese a que su último álbum, ‘Woman’, no hizo demasiado ruido, el grupo de Gaspard Augé y Xavier de Rosnay sigue siendo uno de los mayores reclamos en cualquier festival gracias a sus potentes shows de electro, y también a hitazos que hoy solo podemos considerar inmortales como ‘D.A.N.C.E.’, ‘We Are Your Friends’ o ‘Genesis’. Hits que han trascendido la era del bloghouse y forman parte de la conciencia popular de cualquier festivalero o festivalera.



Sen Senra

Uno de los nuevos artistas nacionales que más lejos están llegando es claramente Sen Senra. Nadie imaginaba en los tiempos de sus primeros discos, guitarreros y cantados en inglés, que Cristian Senra se convertiría en tremendo ídolo de masas. Sin embargo, su personal voz y sus preciosas melodías, como las de ‘Globo’, ‘Perfecto’ o ‘Ya no te hago falta’, merecen toda la atención que reciban. Por cierto, se viene nuevo single, ‘Aroma’, que el gallego estrenó en vivo en el Primavera.



Metronomy

Pocos grupos representan mejor la expresión «por último, pero no por ello peor». Metronomy es absolutamente la MEJOR banda en directo que destacamos en este artículo. Puede que ‘Small World’ sea uno de sus discos más «pequeños» y modestos, pero el grupo de Joseph Mount saca toda su artillería pesada sobre el escenario para ofrecer un directo de pop electrónico vibrante, bailable y que quita el hipo.