Lizzo aprende a quererse en su single más ochentero

Lizzo publica hoy el lanzamiento más importante de la semana a nivel internacional. ‘Special‘ es su nuevo disco y llega respaldado por el enorme éxito del primer single ‘About Damn Time‘. ¿Tiene Lizzo más ases en la manga o el éxito del primer single eclipsará el del resto, como le está pasando a su amigo Harry Styles?

‘Special’ vuelve a ser un compendio de estilos que abarca no solo disco (‘Everybody’s Gay’) sino también R&B (‘Special’), trap (‘Grrrls’) y hasta un sample de ‘Yellow’ de Coldplay incorporado a un tema titulado tal cual ‘Coldplay’… justo en la misma semana en que Tegan & Sara han imitado el vídeo de ‘Yellow’. Sin embargo, el single de ‘Special’ que se ha enviado a las playlists pertinentes es otro.

‘2 Be Loved (Am I Ready)’ es otro de esos temas de Lizzo que empiezan con una frase estelar. En este caso, Lizzo nos informa de que le va a «dar un ataque de pánico». A Lizzo le abruma la felicidad porque ha aprendido a quererse a sí misma y ha descubierto que, por fin, está «lista» para que los demás le «quieran».

La euforia que siente Lizzo en ‘2 Be Loved (Am I Ready)’ queda reflejada en la producción musical. No tiene nada que ver con ese otro ‘To Be Loved’ publicado recientemente por Adele. Más bien, ‘2 Be Loved (Am I Ready)’ coge elementos del ‘Hey Ya’ de Outkast y de los 80 de ‘Take Me Out’ de A-Ha y crea un nuevo artefacto pop nostálgico y efectivo.

E igual de efectivo es ese subidón de nota final con el que Lizzo comunica definitivamente que su felicidad es verdadera y que ha llegado para quedarse. Tras el divertido vídeo de ‘About Damn Time’ esperamos con ansias el que seguramente se haga para este.