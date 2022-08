El nombre de Lauv puede no ser aún muy familiar para algunos; no así sus canciones. Sin tener que irnos a sus colaboraciones con Troye Sivan, BTS o Anne-Marie, ‘I Like Me Better’ es una de esas afortunadas en tener mil millones de reproducciones en Spotify. Y, en el improbable caso de que no hayas oído ninguna, ahí va un dato que te hará sentir curiosidad: fue uno de los compositores de ‘Boys’ de Charli XCX. Hablamos con él de todo esto, del disco que sacó justo al empezar la pandemia, y del que está a punto de publicarse, ‘All 4 Nothing’.

¿Qué sensaciones tienes respecto a este lanzamiento?

Estoy muy, muy emocionado de que por fin ocurra, aunque también algo nervioso. Hace ya un tiempo que lo hice, pero espero que la gente conecte con él, que les llegue.

Dices que hace un tiempo, ¿entiendo que lo hiciste cuando estábamos confinados?

Exacto… hice la mayoría de canciones en la segunda mitad del confinamiento.

- Publicidad -

Tu anterior álbum, ‘how i’m feeling‘, se publicó también en pleno confinamiento, aunque imagino que lo escribirías antes. ¿Qué diferencias encuentras entre ambos lanzamientos y ambos discos?

Diría que este disco es bastante más crudo en muchísimos sentidos. Cuando empecé a escribirlo estaba en un lugar lleno de ansiedad, y sintiéndome desconectado del mundo, de todas las personas, por la pandemia y todo eso. Con el disco intenté encontrar paz en el hecho de encontrarme a mí mismo de nuevo, porque es como si todo lo relacionado con Lauv, con mi música, mi carrera, etc, me hubiese hecho perder la vista sobre quién es Ari, sobre quién soy yo. Y al final este disco ha sido el proceso de encontrar eso de nuevo.

El disco se publica en agosto, en pleno verano, así que la gente va a poder bailar muchas de las canciones, que es algo que no pudieron hacer con el anterior.

¡Sí! Y no puedo tener más ganas… hay un par de canciones muy bailables en el disco, y me emociona pensar que ahora sí puedan disfrutarse al máximo esas canciones.

- Publicidad -

¿Fue algo que tuviste en cuenta mientras producías? Porque es cierto que el disco es, por lo general, más uptempo que el anterior.

Qué va, fue como muy natural, cada vez me inspiraba más un sonido que tiraba a lo upbeat, mientras que en otras ocasiones me iba más a lo midtempo o a canciones más lentas. Creo que también tiene que ver con lo que he ido escuchando este tiempo… he quemado ‘Future Nostalgia‘, por ejemplo.

Nos pasó a muchos en el confinamiento…

(ríe) Es que es un disco tremendo. Y no es que tenga canciones en mi disco que suenen a ‘Future Nostalgia’, pero sí que es un álbum que me ha inspirado para hacer éste.

«He quemado ‘Future Nostalgia’. Es un disco tremendo»

- Publicidad -

‘Modern Loneliness’ es una de tus mejores canciones en mi opinión, y es casi profético que saliese justo antes de la pandemia. Después de estos años tan complicados, ¿dirías que el problema del que hablas en esa canción ha mejorado o ha empeorado?

No puedo hablar por todo el mundo, pero… en mi caso personal, diría que yo he mejorado en ese aspecto. Me siento más cercano a mis amigos, y presto más atención a mi vida real, lo cual es muy importante para mí como persona. Y estoy agradecido por eso, porque la verdad es que llevaba un tiempo sintiéndome muy, muy desconectado.



Tengo que preguntarte por ‘Boys’: el mayor hit de Charli XCX en solitario lo escribiste tú, y ella suele componer sus canciones, así que debió gustarle mucho. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Entregaste el material y ya, o hubo intercambios de mensajes y feedback con Charli?

Buah, eso fue muy loco… yo estaba casi empezando, y ni siquiera la conocí. Yo estaba trabajando con varios amigos, y creo que ella acabó oyéndola, le encantó, y siguió construyendo a partir de ahí. Pero nunca la conocí.

¿Después de aquello tampoco?

Bueno, con los años sí es verdad que he coincidido con ella un par de veces y hemos hablado, pero muy brevemente. Pero me encantaría ser su amigo, es una de las artistas más guays que existen.

Me hace gracia que el título de tu anterior disco fue ‘how i’m feeling’, y como un par de meses después Charli XCX sacó ‘how i’m feeling now’, no sé si lo escuchaste.

(ríe) Sí, me encanta Charli y la escucho mucho. Estoy obsesionado con ‘Crash‘, su último disco, es buenísimo.

En tu último álbum fueron otros artistas quienes colaboraron contigo. Por ejemplo, pudimos oír a Phoebe Bridgers en los créditos de ‘Canada’. ¿Qué tal fue trabajar con ella?

Maravilloso. Es una persona encantadora y muy talentosa, en ese momento yo estaba obsesionado con su música también, empezamos a hablar… y acabamos haciendo una demo con otra persona, que dio lugar a esa canción cuando le enseñé la demo a Alessia Cara.

También está en ese disco ‘i’m so bored’, con Troye Sivan, que ha acabado siendo uno de tus mayores éxitos. Vuestras voces empastan muy bien en esa canción, ¿habéis pensado en colaborar de nuevo?

Pues no hemos hablado de ello, pero me encantaría. Troye es uno de mis artistas favoritos, tiene un talento tremendo y además es un chico muy dulce. Estaría genial.

«Rosalía se ha convertido en un punto de referencia en cuanto a lo desinhibido que puede ser un artista con su música»

Última pregunta sobre otros artistas: ¡como español te quiero preguntar por ‘MOTOMAMI‘!

(ríe) Ese disco es una pasada… me encanta Rosalía, y ese disco me voló la cabeza, ‘HENTAI’ creo que es mi favorita, es muy salvaje lo que hace ella. Me parece que se ha convertido en un punto de referencia en cuanto a lo desinhibido que puede ser un artista con su música.

Decías que ‘Drugs & The Internet’ era la canción de tu anterior disco que más lo definía. ¿Cuál lo sería aquí?

Diría que ‘Bad Trip’. Es también mi favorita… es muy distinta a lo que suelo hacer, pero creo que funciona muy bien. Es como que tiene una vibe en la que no me veía, pero que a la vez me recuerda a la música con la que crecí y que me encantaba. Estoy muy orgulloso de cómo ha quedado esa canción.

‘Hey Ari’ es otro de los momentos más distintos del disco. ¿Qué nos puedes decir sobre ella?

La primera vez que la oí, acabé llorando. Te lo juro. Los ojos se me caían. Creo que esa canción es un poco una carta a mí mismo… (traga saliva) Es intensa, sí.

¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de sacar adelante este disco? A nivel de composición o producción de algún tema.

Diría que ’26th’… no me costó sacar la letra, el problema es que las letras me salían de dentro, y es muy triste, fue complicado para mí todo el proceso de esa canción.



Me has dicho antes que el disco lo compusiste en pleno confinamiento. Como hace un tiempo de eso, no sé si has ido escribiendo nuevos temas, ya fuera del disco.

Sí, sí, he escrito un montón. Creo que voy a poner algunas en la edición deluxe del disco. De todas formas, he estado pensando en tomarme un pequeño descanso en cuanto a escribir. Ahora que el mundo ha vuelto un poco a la normalidad, voy a intentar vivir un poco, ¿sabes? En lugar de estar todo el rato en el estudio.

En una entrevista has dicho que, de pequeño, escribir una canción era para ti una manera de escapar cuando te sentías solo. Ahora tus canciones llegan a muchísima gente, y quizás provocan lo mismo en ellos… ¿qué sientes al respecto?

Es loquísimo. Intento no pensar demasiado en eso, ¿sabes?, intento mantener la música lo más pura posible, pero a veces sí que cruza mi mente la cantidad de personas que pueden escucharla. Pero intento no caer en eso, sobre todo en este disco he intentado mantenerlo todo lo más puro posible.