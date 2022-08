Rels B también triunfa en el mundo entero con ‘cómo dormiste?’

Quevedo por un lado (con ayuda de Bizarrap) y Rosalía, por el otro, suman dos artistas españoles que están arrasando en Spotify Global gracias a sus respectivos últimos singles. Pero no están solos: el rapero mallorquín Rels B también está consiguiendo un hit global con ‘cómo dormiste?’, su último sencillo, publicado en solitario.

Aunque de manera más modesta, ‘cómo dormiste?’ también ha conseguido posicionarse dentro del top 50 en Spotify Global y, ahora mismo, aparece en el puesto 41 rodeado por singles de Drake, The Weeknd, The Neighborhood o Bad Bunny. Hasta la fecha, solo un single de Daniel Heredia Vidal había aparecido en la lista global de Spotify, ‘Se me olvidó’, pero su cumbre se produjo mucho más abajo, en el 158, es decir, a la vista de nadie que no sea aficionado a seguir los charts.

Produciendo, a día de hoy, más de un millón de reproducciones diarias en Spotify y sumando 38 millones en total en tan solo dos semanas, ‘cómo dormiste?’ es oficialmente el mayor éxito de Rels B a nivel internacional y, por supuesto, en España, donde, por primera vez, un single del rapero ha entrado dentro del top 10 de singles, llegando al 8. Sus discos sí han llegado alguna vez al número 1.

Los atractivos de ‘cómo dormiste?’ son evidentes en la primera escucha. El beat caribeño es ligerito, las armonías vocales de Rels B vuelven a ser tan sensuales como en ‘A mí’ y la letra está llena de referencias sexuales, a la vez que la melodía resulta hasta tierna. Una cancioncilla brevísima -lo que provoca su escucha «on repeat»- que no parecía apuntar a mucho, que no es de las ambiciosas de Rels B, pero que definitivamente está calando.



