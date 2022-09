Muse tampoco puede con Bad Bunny en las listas españolas

Bad Bunny continúa una semana más en el número 1 de Discos en España con ‘Un verano sin ti’. Si la semana pasada le tocaba a Madonna sufrir el número 2 con ‘Finally Enough Love’, en este caso le toca a Muse con ‘Will of the People’.

Muse consiguen tener el vinilo más vendido pero eso no es suficiente para combatir el streaming de Bad Bunny, que continúa siendo monstruoso. ‘Will of the People’ sí ha sido un rotundo número 1 en Reino Unido, con más de 50.000 copias vendidas en 7 días, además de coronar también las listas en Australia, Francia, Italia, Suiza o Nueva Zelanda. En Estados Unidos se adivina un top 15 aproximadamente.

En cuanto a Madonna, su recopilatorio de remixes baja al puesto 8 siendo España el territorio de todo el mundo en el que mejor resiste, a falta de conocer listas de mercados pequeños como la portuguesa.

La segunda entrada más importante de la semana en Discos España es la de ‘Of Kingdom and Crown’ de los metaleros Machine Head, directa al puesto 28. Por su parte, el disco más popular en Estados Unidos esta semana, ‘God Did’ de DJ Khaled, que es entrada directa al número 1 en el Billboard 200, en España lo encontramos situado en el número 55.

Aprovechando su edición en vinilo, ‘Mr Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar ha resucitado en muchos territorios internacionales y España no es una excepción. El disco vuelve a la lista, en concreto al puesto 36, tras haber sido top 7 en su momento.

La lista de novedades la cerramos con ‘Versions of Me’ de Anitta, que después de varias semanas en el mercado aparece en el número 51. Coincidiendo con su aparición en los VMA’s de MTV, se ha lanzado una versión deluxe del álbum con colaboraciones de Maluma y Nicky Jam, entre otros.