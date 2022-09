Entre las grandes sorpresas que ha dejado 2022 por el momento se encuentra, por supuesto, el triunfal regreso de Kate Bush a las listas de éxitos con ‘Running Up that Hill (A Deal with God)’, su éxito de 1985 recuperado de manera magistral en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’. Ni en un millón de años habría imaginado que viviría en una época en que Kate Bush compite de igual a igual en listas con los Bad Bunnys y los Harry Styles del momento. Pero así es.

El renovado éxito de ‘Running Up that Hill (A Deal with God)’ debido al golpe maestro de ‘Stranger Things’, pero también a que es la mejor canción de Kate Bush y, como tal, ha sido objeto de unas cuantas versiones. Algunas mejores que otras.

Rita Ora la acaba de cantar en Brasil, y su versión está dando la vuelta al mundo… aunque no por las razones que ella desearía. La ha cantado a palo seco con el único propósito de presumir de cuerdas vocales, pero solo ha conseguido destrozar la canción original. Nadie en el entorno de Rita le ha dicho que ‘Running Up that Hill’ no es ESE tipo de canción.

La versión de Rita de ‘Running Up that Hill (A Deal with God)’ da ganas de eso mismo, de correr hacia la montaña y no mirar atrás, y la gente en internet ya se imagina a Kate Bush preparando una demanda por los daños causados. «Una completa masacre a la original», escribe el editor Bradley Stern. «Cada nota es más impredecible que la anterior». Rita, nos enamoraste con ‘Anywhere’, pero esto es un no.

Obsessed with this. Absolutely deranged. A complete massacre of the original. Each note more wild and unpredictable than the next. Ending with a cocky kiss, like she just fucking killed it. 100% perfect. No notes. https://t.co/9oFbYPbCPV — Bradley Stern (@MuuMuse) September 14, 2022

‘Running Up that Hill’ es una canción muy versionada. Por suerte, los artistas no la suelen abordar como si estuvieran en un casting de Operación Triunfo. La ristra de covers que se conocen es bastante digna, sin que ninguna supere a la original.

A la cantante alemana Kim Petras, el fenómeno de ‘Running Up that Hill’ le pillaba con una versión grabada previamente, que las circunstancias le obligaban a publicar después, pareciendo una versión oportunista que realmente no era tal, pues Petras asegura que ‘Running Up that Hill’ es básicamente su canción favorita. Su cover es fiel al original, solo que más electro-pop, en su línea.



La cantante británica RAYE, autora de temazos de pop como ‘Natalie Don’t‘, se ha pasado recientemente por la radio británica para presentar su nuevo single, ‘Black Mascara’. Ahí, además, ha cantado una bonita versión orquestal de ‘Running Up that Hill’.



Entre las versiones en directo de ‘Running Up that Hill’ que se han escuchado estos días hay que mencionar la de Coldplay. El 20 de agosto, el grupo de Chris Martin se marcó una versión acústica de la canción junto a Steve Coogan en su papel del cómico Alan Partridge.



El cover más extraño lo ha firmado Sickick. El autor del remix de ‘Frozen’ de Madonna que se viralizaba en TikTok ha mezclado el éxito de Kate Bush con ‘Foolish’ de Ashanti, uno de los hits de R&B más emblemáticos de los años 2000. Es más un remix/mash-up que una cover, pero ahí queda.



Mucho antes del fenómeno otros artistas ya reivindicaban ‘Running Up that Hill’. Meg Myers lograba colocar su tremebunda versión (que casi parece de Florence + the Machine) en el número 1 de las listas alternativas del Billboard. Es, a día de hoy, uno de sus mayores éxitos, junto a temas originales como ‘Desire’.



En una clave más synth-pop todavía, la cantante y productora Georgia, muy querida por estos lares por su disco ‘Seeking Thrills‘, también apostaba por sumar una versión de ‘Running Up that Hill’ a su repertorio de singles. Su actualización era tan fiel -pese a la diferencia vocal- que el videoclip también funcionaba como recreación del original.



Más insospechado era el cover de Car Seat Headrest. Desprovisto de toda la épica y brillo de la original, el autor de ‘Teens of Denial’ transformaba «Running» en una miniatura de rock lo-fi que, por inusual y genuina, vale la pena escuchar.



Más atrás en el tiempo, en 2007, es posible que muchos descubrieran ‘Running Up that Hill’ a través de la versión que Chromatics incluían en su icónico álbum de aquel año, ‘Night Drive’. Prueba de que, contra todo pronóstico, una composición tan original y compleja como «Running» es capaz de adaptarse a cualquier forma y sonido, esta versión tan nocturna y gélida es la favorita de muchos.



Por supuesto, es imposible olvidar las primeras versiones que se hicieron del éxito de Kate Bush. Placebo publicaron una en 2003 y no han dejado de tocarla en sus conciertos. Ese mismo año, la versión del grupo de rock gótico Within Temptation fue un pequeño éxito en Europa. Y la que se considera la primera versión de todas, la de Elastic Band, la consiguió llevar a las discotecas de house, allá por mediados de los años 90. Seguro que la veda que abrieron está lejos de cerrarse.