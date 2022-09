RFTW: Shania Twain, Natalia Lafourcade, Sam Smith con Kim Petras…

Como cada viernes comentamos las novedades del día y de la semana. Hoy salen nuevos discos de Zahara (reedición de ‘PUTA’), 5 Seconds of Summer, Confeti de Odio, Maya Hawke (actriz de ‘Stranger Things’), Alex G, The Soft Moon, Ckay, Parquesvr, Nikki Lane, The Comet is Coming, Kimberley Tell, Magdalena Bay (reedición de ‘Mercurial World‘), Editors o Vieux Farka Touré & Khruangbin. Además hay nuevos epés de Alba Reche y Silvana Estrada.

Entre los singles destacados de la semana hay que mencionar la ¿esperada? colaboración de Sam Smith y Kim Petras. Otra sorpresa es el regreso de Shania Twain con un single de corte ochentero, y también vuelve Stormzy con nuevo single y un video lleno de cameos, de Usain Bolt a Little Simz.

En portada hemos destacado el nuevo single de Jamie xx como Canción Del Día, y también comentado nuevas propuestas de Björk, The Smashing Pumpkins, Aitana o Lil Nas X, todas ellas incluidas en la playlist. Además, esta semana ha habido nueva Sesión de control al pop nacional con interesantes novedades de Vicente Navarro, Depresión Sonora o Sr. Chinarro.

En la playlist «Ready for the Weekend» encontrarás también interesantes novedades como el R&B dosmilero de FLO, la balada de The 1975, el big beat de Floating Points, la bachata de ODDLIQUOR, la versión de Manuel Alejandro por Nacho Vegas, la colaboración de Sleater-Kinney y Courtney Barnett, el regreso de Tujiko Noriko, el nuevo synth-pop de la revelación Rorro, la canción anti-trap de Molotov, y más.

Entre los descubrimientos del día que encontrarás en la playlist cabe mencionar novedades de MorMor, Sure Sure, TOLEDO, Lucrecia Dalt, Channel Tres, Kito con BANKS, Alvvays…