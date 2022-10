12 imprescindibles que ver en Benidorm en Primavera Weekender 2022

Los días 18 y 19 de noviembre se celebrará en Benidorm una nueva edición de Primavera Weekender. JENESAISPOP tiene el honor de ser medio colaborador.

Hace unas semanas os avanzamos algunas de las joyas perdidas del festival para daros tiempo a asumir los talentos de Twin, Baloncesto o los estupendos Mainline Magic Orchestra, sobre los que volveremos próximamente. Este es un recordatorio de varios artistas de primera línea -o a punto de serlo- que podréis ver también.

Slowdive, siempre

Slowdive no sacan disco hace 5 años, pero la calidad del que fue su álbum homónimo en 2017 les ha dado entidad como para ser el mayor reclamo de lugares como el BIME, Tomavistas o ahora Primavera Weekender. Pocos regresos después de tantos años han merecido tanto la pena. El mejor disco de su carrera volverá a sonar junto a reliquias de sus álbumes más 90’s.



Arab Strap, en la cima

Otras leyendas que nos visitan, pero con novedades, son Arab Strap. Desde mediados de los años 90 lideraron el underground más arty con discos como ‘The Weekn Never Starts Round Here’ o en 2003 ‘Monday at the Hug & Pint’, pero es que su disco del año pasado, ‘As Days Get Dark’, también está entre sus mejores. Su gusto por los acordes inquietantes y las imágenes oscuras en torno al sexo, las drogas o la muerte continúan inspirándoles. «Un disco casi inmaculado dentro de su chunguez», resumía nuestra compañera Mireia Pería.



Amaia, más underground que nunca

Amaia ha presentado ‘Cuando no sé quién soy’ en distintos escenarios del país. De hecho, este mismo año ya ha actuado en Benidorm, como parte del cartel del Low, donde por cierto ofreció una de las mejores actuaciones de todo el festival. Lo hizo en base a su voz y también a un repertorio que mejora por momentos con las adiciones de este álbum, colaboraciones como la de Alizzz o versiones como la de Bad Gyal. Pero pocas veces la verás en un entorno tan estrictamente underground y con tan pocas concesiones a los macroestadios como este. Y mira que ha tocado en el Primavera Sound. Continúa leyendo…



Triángulo de Amor Bizarro, preparando disco

Hace poco supimos que Triángulo de Amor Bizarro están terminando de componer un nuevo disco de estudio que saldrá en Mushroom Pillow en algún momento de 2023. Hasta entonces podemos seguir disfrutando de la apisonadora que resultan sus directos, con highlights procedentes de sus 5 discos hasta la fecha. De ‘El fantasma de la transición’ a ‘Vigilantes del espejo’ pasando por ‘De la monarquía a la criptocracia’ o ‘Barca quemada’. Discos por cierto disponibles como experiencia inmersiva a través de Apple.



Nilüfer Yanya, entre lo mejor de 2022 (discos)

Poco después de Primavera Weekender te hartarás de ver a varios artistas de Primavera Weekender en las listas de lo mejor de 2022. Un lugar fijo ocupa Nilüfer Yanya con su nuevo disco ‘PAINLESS’, en el que la hemos visto exprimir su versión más urgente (‘stabilise’), más próxima a Radiohead circa ‘In Rainbows’ (‘midnight sun’) o más accesible (el single ‘the dealer’).



Luna Li, entre lo mejor de 2022 (canciones)

Debido a su origen coreano-canadiense, seguro que muchos medios, redactores y colaboradores no apuestan tanto por ‘Duality’, pero en JNSP le tenemos un hueco bien guardado, como mínimo en canciones del año, a la bellísima ‘Afterglow’. La chanson, los Cardigans más dulces y Camera Obscura podrían ser una referencia para Luna Li. En su colaboración con beabadoobee está algo más cerca de Tame Impala.



Yung Lean, el viral

El sueco Yung Lean encabezará la noche dedicada al sello YEAR0001 que en 2015 marcó el paso del pop y el (t)rap. Drain Gang y Dark0, Femi, Lokey y Torus también estarán por allí pero será Yung Lean quien captará la atención tras los 400 millones de escuchas que lleva la hipnótica ‘Ginseng Strip 2002’ o el éxito de temas como ‘Kyoto’. Este año también le hemos visto colaborar en la mixtape de FKA twigs, ‘Caprisongs’.



Confidence Man, la performance

Entre lo más divertido que hemos visto este año, esta actuación de Confidence Man en Jools Holland. Atentos a la energía del dúo y a la coreografía que parece que jamás harán pero sí. Evidentemente ‘Holiday’ es su mayor viral, con su sonido a medio camino entre Happy Mondays y Dee-Lite, pero no perdáis de vista otros temas de su disco ‘TILT’ en los que recuerdan más bien a Everything But the Girl, como ‘Luvin U Is Easy’.



Charlotte Adigéry & Boris Pupul, más performance

Tampoco debería irse nadie al baño ni a pedir un refrigerio cuando Charlotte Adigéry interprete ‘Haha’, una de las canciones estrella de su disco junto a Boris Pupul. Hay lágrimas, no solo carcajadas, en un momento para no pestañear. En todo caso, ‘Topical Dancer’ va en serio y realmente ‘Ceci n’est pas un cliché’ y ‘Blenda’ continúan siendo sus mayores hits.



El nuevo Mykki Blanco

Hemos visto igualmente performances espectaculares de Mykki Blanco por ejemplo en el FIB o en videoclips de Madonna. Pero nos preguntamos qué nos deparará esta nueva actuación de 2022 teniendo en cuenta el carácter más apagado y retraído del álbum que acaba de sacar al mercado. ‘Stay Close to Music’ cuenta con colaboraciones de Jónsi, ANOHNI, Michael Stipe, Devendra Banhart… por lo que digamos que invita más al recogimiento. Aunque a poco que reproduzca en vivo algo relacionado con la colorida portada de este álbum…



Yeule, el ciborg

Desde Singapur, con co-producción de Danny L Harle y Mura Masa, Yeule se ha convertido en un consuelo para quienes echen de menos a SOPHIE o perciban a Grimes algo ausente en los últimos tiempos. Su álbum de este año ‘Glitch Princess‘ te eleva de los suelos en la estupenda ‘Bites on My Neck’, mientras en ‘Don’t Be So Hard on Your Own Beauty’ se basa de manera sorprendente en una guitarra acústica. Muchas ganas de ver cómo es Yeule en vivo o cómo interpreta esa canción de 4 horas y 44 minutos que cierra el álbum.



Grace Ives

Como Yeule, Grace Ives viene avalada por la etiqueta «best new music» de Pitchfork. Definida como «la anti-popstar definitiva» dada su inspiración bedroom pop o el despropósito de portada de su segundo álbum, la artista ha recibido comparaciones con Mitski o St Vincent. Y es que su música de pop electrónico sugerente (ahí está el track ‘Isn’t It Lovely’) tiene mucho de teatral.