Philip Selway, más conocido como el batería de Radiohead, ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. ‘Strange Dance’ se publicará el 4 de febrero y contará con las colaboraciones de Hannah Peel, Adrian Utley, Quinta, Marta Salogni, Valentina Magaletti y Laura Moody. Selway ha compartido ya el primer adelanto del disco, la melancólica y orquestal ‘Check For Signs Of Life’.

Las 10 canciones que conforman el disco fueron escritas por Selway en su casa con un piano y guitarra y, según la nota de prensa, el batería imaginaba el LP como «un disco de Carole King si hubiese colaborado con la pionera de la electrónica Daphne Oram y a él lo hubiesen invitado a tocar la batería». Selway admira en buena medida a cada uno de los colaboradores que han trabajado con él en ‘Strange Dance’ y apunta que «se creó una dinámica realmente hermosa» y que «las ideas surgían con facilidad».

‘Strange Dance’ será la tercera entrega en la discografía en solitario del músico británico, tras ‘Familial’ en 2010 y ‘Weatherhouse’ en 2014. Recientemente también ha trabajado componiendo música para el Ballet Rambert y bandas sonoras para las películas ‘Let Me Go’ y ‘Carmilla’.

Tracklist:

1. ‘Little Things’

2. ‘What Keeps You Awake At Night’

3. ‘Check For Signs Of Life’

4. ‘Picking Up Pieces’

5. ‘The Other Side’

6. ‘Strange Dance’

7. ‘Make It Go Away’

8. ‘The Heart Of It All’

9. ‘Salt Air’

10. ‘There’ll Be Better Days’