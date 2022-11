Después del especial Halloween, compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El breve encuentro de Paco León y Lady Gaga: Empezamos fuerte. Paco León y Milena Smit han estado en Malibú, California y, en la ciudad, han acudido al evento de una conocida marca de champán que acaba de sacar una botella en colaboración con Lady Gaga. Por supuesto, la autora de ‘Chromatica‘ estaba en el evento y los tres han posado juntos en esta foto.

El selfie de ANOHNI: ANOHNI no se prodiga mucho en redes sociales pero, estos días, ha colgado un selfie de ella maquillada que ha sorprendido a sus seguidores. Entre ellos se encuentran Naomi Campbell, Isabel Coixet, Beth Orton, Joan as Police Woman o Amanda Palmer: todas ellas han dejado mensajes de cariño a la cantante.

Selena Gomez y Hayley Bieber posan juntas: Mucho antes del estreno de su documental ‘My Mind and Me’, con cuyo director hablamos hoy en portada, Selena Gomez dio que hablar gracias a estas instantáneas en las que aparece posando con Hailey Bieber, la mujer del que un día fue pareja de la intérprete de ‘Love Me Like I Love You’, Justin Bieber.

how to break the internet by selena gomez and hailey bieber: pic.twitter.com/N4OKmNF4qL — chiars (@ghostvofyou) October 16, 2022

La reunión de Twin Peaks: Los actores de ‘Twin Peaks’ se han reunido para cenar y han dejado para la posteridad este selfie que es todo un «quién es quién». Aparecen Kyle MacLachlan (agente Dale Cooper), Sheryl Lee (Laura Palmer), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Mädchen Amick (Shelly Johnson), Dana Ashbrook (Bobby Briggs) y Kimmy Robertson (Lucy). Nostalgia al máximo.

A Katy Perry se le cierra el párpado: Katy Perry ha preocupado a sus seguidores en los últimos días debido a este vídeo en el que, durante un concierto, se ve incapaz de mantener abierto su párpado derecho. La percepción generalizada de la gente es que Katy está troleando al público, pero hay que decir que ella ha reconocido tener un ojo vago. ¿O sería también una broma?

Los pelos de Amaia Montero: Ha sido una de las imágenes más comentadas de las últimas semanas: el selfie de Amaia Montero al natural, sin maquillaje, sin peinar y una mueca seria en el rostro -con el blanco y negro como único filtro- ha preocupado a sus seguidores, que le han mandado fuerzas y ánimos. Días atrás, Montero había anunciado que un nuevo disco se avecina.

El breve encuentro de Janet Jackson y Róisín Murphy: Aquí dos reinas a la que no esperábamos ver juntas. Janet Jackson y Róisín Murphy han coincidido en un concierto de Ryūichi Sakamoto nada menos, y se han hecho una foto juntas. Cuenta Róisín que le ha pedido a Janet que saque un disco nuevo. El anunciado ‘Black Diamond‘ se quedó colgadísimo a principios de 2020, y no se ha vuelto a saber nada de él.

Me begging @JanetJackson to make a new record 💙 pic.twitter.com/9bZgtWhQ4Z — Róisín Murphy (@roisinmurphy) October 20, 2022

El breve encuentro de Olivia Rodrigo y Dolly Parton: Este año, la gala del Rock & Roll Hall of Fame ha dejado un sabor agridulce: Alanis los ha puesto a caldo y Andy Taylor de Duran Duran, a los que acaban de ingresar en el museo, ha anunciado que padece cáncer. Por lo menos nos queda Dolly Parton, que se ha sacado esta foto tan maja con Olivia Rodrigo. Ambas han actuado.

Olivia Rodrigo and Dolly Parton at the 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. https://t.co/iTj0mPgzbE — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2022

Las cenas románticas de Alaska y Mario: Alaska y Mario se han ido de cena romántica, y no a cualquier sitio, sino al McDonalds, donde solían cenar cuando empezaron a salir. Alaska lo explica ilusionada: «Que tu churri te recoja después de terminar el trabajo y te lleve a cenar al restaurante donde nos escapábamos los domingos cuando empezamos a salir es total».

Jessie Ware canta con Harry Styles: Este breve encuentro se ha producido encima de un escenario. Harry Styles acaba de actuar en el United Center de Chicago y Jessie Ware, que también está de gira y ha coincidido con Harry en la ciudad, ha aprovechado para pasarse por su concierto y cantar con él ‘Cinema’. La canción, a Jessie, le queda que ni pintado.