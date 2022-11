RFTW: Weyes Blood, Cigarettes After Sex, Fangoria…

Hoy sale el nuevo disco de Röyksopp, el tercero del año y que reseñamos ya en portada; y el de La Bien Querida, sobre el que hablamos con su autora. Otro lanzamiento destacado es el nuevo álbum de Weyes Blood y hoy publican discos largos también BROCKHAMPTON, Honey Dijon, Richard Dawson o Taburete. Sale también la reedición de ‘Thriller’ por su 40 aniversario, que se promociona con la demo de ‘Thriller’, llamada ‘Starlight’.

Fangoria publican su EP, ‘Ex Profeso’, y el single ‘Lo imposible’ abre la playlist, seguido por la reciente Canción Del Día ‘Strong‘ de Romy. Estos días hemos comentado también los sencillos que avanzan los nuevos discos de Tennis y Kelela, y también el single de Karol G inspirado El Cairo, y la sesión de Bizarrap con Duki.

Entre los lanzamientos destacados hay que comentar el regreso de Rosalía al flamenco de la mano de Niño de Elche, y también la colaboración de CARLANGAS (ex Novedades Carminha) con nada menos que Manu Chao, que no se suele prodigar con demasiados artistas. Además, Cigarettes After Sex vuelven con ‘Pistol’ y Najwa saca un tema bailable llamado ‘Aperol’.

Niña Polaca es otro grupo que publica nuevo single hoy, así como la querida PinkPantheress, que renueva su sonido de la mano de KAYTRANADA, y dani, que presenta su ‘Drum & Bossa’. Además de la canción del Mundial de Nicki Minaj, Maluma y Miriam Fares la playlist incluye también novedades de Andy Shauf, Tokischa, Phoebe Bridgers, Nia Archives, Raphael y más.



