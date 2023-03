Bad Bunny canta Ariana Grande y Harry Styles con James Corden

Bad Bunny protagonizó anoche la famosa sección de Carpool Karaoke en el programa de James Corden, The Late Late Show. El artista puertorriqueño habló sobre algunas curiosidades de su carrera y cantó, como suele ser normal en este espacio, algunos temas de otros artistas, como Ariana Grande y Harry Styles.

Benito comenzó relatando sus inicios como artista, revelando que su primera idea para su futura carrera en la música era ser «el tipo de artista que no enseña su identidad»: «Quería utilizar una máscara de conejo», comentaba Bad Bunny antes de cantar ‘DÁKITI’ y ‘I Like It’ a pleno pulmón. Al ser preguntado por su actuación en los Grammy, este confirmó que casi no llega a tiempo para el número musical, que era el que abría la ceremonia.

- Publicidad -

El de ‘Un Verano Sin Ti’ también le dedicó un retrato a James Corden, dada su pasión con el dibujo cuando era pequeño, que acabó pareciéndose más a Donald Trump que al presentador británico. La primera sorpresa llega con ‘Break Free’ de Ariana Grande y Zedd. En cuanto suena el tema, Bad Bunny se emociona: «Creo que esta es la canción en inglés de la que mejor me sé las letras», cuenta antes de ser interrumpido por el estribillo y volcarse totalmente en él.

En la parte final de la entrevista, Corden le pregunta al puertorriqueño sobre su aparición en la WWE y Bad Bunny acaba describiéndolo como «el mejor día de mi vida». Aprovechando la ocasión, las dos personalidades acabaron en un ring de boxeo, en el que se les unió el famoso Rey Misterio, de la WWE. Finalmente, vuelven al coche para terminar el programa con ‘As It Was’.

- Publicidad -