6 planes alternativos para un Warm Up Murcia en cifras récord

Este fin de semana se celebra una nueva edición de Warm Up Murcia, y JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial. Ya os hemos recomendado a muchos de nuestros favoritos del cartel, como Moderat, Yo La Tengo o lo de Rocío Márquez con Bronquio; y también os hemos hablado de la fiesta de inauguración del viernes 28 de abril con Miss Caffeina, Kasabian y Ojete Calor. Pero habrá muchas otras actividades que hacer estos días en el entorno del festival o de la ciudad. En este artículo os informamos de otras 6 actividades, escenarios o conciertos no tan conocidos.

La organización lleva un par de días advirtiendo a través de redes sociales que quedan muy pocas entradas a la venta y la previsión de asistentes es récord histórico: más de 82.000 durante toda la semana del festival y más de 68.000 personas en el recinto de La Fica. Entre las 2 jornadas principales, se sumarán 48.000 asistencias.

_juno en el Teatro Circo

Los conciertos comienzan hoy mismo miércoles 26 de abril. _juno, el proyecto más experimental y libre de Zahara y Martí Perarnau IV, presenta su notable segundo disco ‘_BCN747‘ en el Teatro Circo. La entrada es con invitación y aún puede recogerse alguna en el teatro, de 17.30 a 20.30, como aseguran los Stories del propio dúo. Además, por la noche hay conciertos de Parquesvr y Alien Tango en la Sala Mamba, y de Casero en la Sala Distrito 13.



La Élite actúan este jueves

La Elite Big Show actúan a las 3 de la madrugada el próximo domingo, pero si temes perderte el final de Hot Chip o todo el set de Varry Brava en su ciudad, otra opción es verles en la Sala Garaje Beat Club este jueves 27 de abril a partir de las 23.30. Será la oportunidad de darlo todo con la presentación de uno de los discos más divertidos de los últimos meses, ‘Nuevo Punk’. También actúan Tristán! en la Sala Musik y Apartamentos Acapulco en la Sala REM a las 21.30. Además, hay presentaciones de libros de Joan Vich y Pau Roca en estas primeras jornadas pre-festival. Detalles, aquí.



dani, el sábado por la mañana

El sábado 29 de abril, antes de la primera jornada oficial, habrá conciertos de grupos como Limalimón, The Yellow Melodies, Tigre y Diamante, Pipiolas y Camellos en distintos espacios de Murcia, desde mediodía. Recomendamos especialmente el de dani en la Plaza Julián Romea, presentando otro de los discos nacionales del año, ‘Posdata’. Será a las 14.30.



PUTOCHINOMARICÓN, el domingo por la mañana

La misma jugada se repetirá el domingo 30 de abril por la mañana, con varios artistas como Ganges o Los Tiki Phantoms. A las 14.30 en la Plaza Julián Roma recomendamos a PUTOCHINOMARICÓN presentando su nuevo proyecto, un disco cuádruple del que ya ha salido el primer volumen. Aunque solo sea por ver la cara que pone por allí el público casual…



El after de Varry Brava y Chico Blanco

Quien no sea de madrugar, sino de trasnochar, tiene una jugosa alternativa: Varry Brava pincharán en Sala Garaje Beat Club el viernes 28 de abril de 4 a 7 de la madrugada, y Chico Blanco lo hará a partir de las 6 de la mañana en el mismo espacio el sábado 29 de abril. El domingo 30 también habrá fiesta “After Warm Up x Club Gordo” con varios dj’s.



Secret shows

Hoy miércoles además se ha programado un secret show acústico en la Sala de Catas Estrella de Levante a las 20.30 horas y mañana jueves 27 de abril, otro secret show acústico en Espinardo a partir de las 20.00. Eso sí, sobre este no os podemos recomendar ningún vídeo…