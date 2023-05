RFTW: Belén Aguilera, Rels B, Taylor Swift «con más Lana Del Rey»…

Hoy 26 de mayo sale el que está siendo el Disco de la Semana en estas páginas, el nuevo trabajo de Sparks, que reseñaremos próximamente (podéis recordar nuestra entrevista con ellos aquí). Además ve la luz -por fin- el nuevo disco de Arlo Parks y se ponen a la venta también nuevos trabajos de Israel Fernández, Lauren Jauregui, Matchbox Twenty, Cruz Cafuné, Jam City, Clark, The Dirty Nil, d4vd, o Lil Durk. Estos días ha sacado su disco La Zowi.

Y luego está lo de Taylor Swift, que ha lanzado una nueva versión de ‘Midnights‘ con colaboraciones de Ice Spice en ‘Karma’ y con «más Lana Del Rey» en ‘Snow on the Beach‘. Como recordaréis, en la versión original, a Lana casi ni la oíamos. Ya sabéis que todas las novedades las podéis escuchar en la playlist «READY FOR THE WEEKEND«.

En materia de singles, Belén Aguilera abre la playlist con un nuevo adelanto de ‘Metanoia’, el EP que publica próximamente. Además, Dua Lipa saca su tema para la banda sonora de ‘Barbie’ y Rels B da comienzo al «proyecto de su vida» con ‘Sin gato’.

Entre las novedades que cabe comentar se encuentra la que marca el regreso de Royal Blood, con ‘Mountains at Midnight’. También vuelve The Voidz, la banda paralela de Julian Casablancas de los Strokes. Además, Peso Pluma dice «bye» en otro corrido tumbado que será hit, Portugal .The Man y Unknown Mortal Orchestra se alían en el «verano del amor».

El viernes de novedades deja también música fresca de Tegan and Sara, Foo Fighters, Jungle, Travis Birds, Anijmile, Cat Burns, Sofia Gabbana, Asake, Cosmic Wacho, Olivia Dean, Little Dragon, Anitta, Maria Jaume, Miya Folick, Ashnikko…