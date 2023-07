Arctic Monkeys, RAYE, Jessie Ware… nominados al Mercury

La organización de Mercury Prize ha revelado la lista de discos nominados a su edición de 2023, que se celebrará en el Eventim Apollo de Hammersmith, Londres, el 7 de septiembre. Arctic Monkeys se encuentran entre los nominados con ‘The Car‘ empatando a Radiohead con cinco nominaciones históricas. Los de Alex Turner ya ganaron el Mercury en 2006 con su debut.

Otro grupo ganador, Young Fathers, que se hizo con el Mercury por su debut en 2014, vuelven a aspirar al galardón con ‘Heavy Heavy‘. No son los únicos que reciben la segunda nominación de sus carreras: Jessie Ware estuvo nominada con su debut ‘Devotion‘ en 2012 y este año aspira al premio con ‘That! Feels Good!‘. J Hus y Loyle Carner también están nominados por segunda vez.

- Publicidad -

Entre los primerizos hay que destacar las nominaciones de superestrellas como RAYE o Fred Again.. y de propuestas tan interesantes como las de Shygirl o Jockstrap. Ezra Collective, Lankum y Olivia Dean completan la lista de nominados.

Little Simz fue la ganadora de Mercury Prize 2022, en una gala que se hubo de aplazar inicialmente debido a la muerte de Isabel II.

Nominados Mercury Prize 2023

- Publicidad -

Arctic Monkeys – The Car

Ezra Collective – Where I’m Meant to Be

Fred Again – Actual Life 3

J Hus – Beautiful and Brutal Yard

Jessie Ware – That! Feels Good!

Jockstrap – I Love You Jennifer B

Lankum – False Lankum

Loyle Carner – Hugo

Olivia Dean – Messy

Raye – My 21st Century Blues

Shygirl – Nymph

Young Fathers – Heavy Heavy