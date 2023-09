Últimos días para ver ‘ABBA The Movie’ en España

ABBA vuelven a estar de plena actualidad tras la remasterización de ‘ABBA The Movie’, su película de 1977, que se ha proyectado en cines de toda Europa. España ha sido uno de los países afortunados donde la cinta ha podido verse en las fechas anunciadas, los días 17 y 19 de septiembre.

Hoy es por tanto el último día en que ‘ABBA The Movie’ podrá verse en salas de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza o Sevilla. En la web oficial de ‘ABBA The Movie’ puedes buscar tu ciudad y conocer todas las fechas y horarios. En lugares como Cataluña aún será posible visualizar la película los días 20 y 24 de septiembre.

La película ‘ABBA The Movie’ retrató la gira australiana de ABBA de 1977 y acompañó al lanzamiento del disco de ABBA de ese año ‘The Album‘. La versión remasterizada incluye las actuaciones completas de ‘Dancing Queen’ o ‘Waterloo’.

El «renacimiento» de ABBA ha continuado en los últimos años con el lanzamiento de un nuevo álbum de material inédito, ‘Voyage‘ (2021), el primero en 40 años, y el estreno de su concierto virtual protagonizado por avatares digitales, que ha asombrado a la crítica.

Últimamente ha sido una de las dos vocalistas de ABBA, Agnetha Fältskog, quien ha anunciado nuevo proyecto en solitario, del que poco más se sabe que su título, ‘Where Do We Go From Here?’.