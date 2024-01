10 nombres imprescindibles de SanSan 2024

SanSan volverá un año más a abrir la temporada festivalera con una nueva edición que se celebrará en plena Semana Santa los días 28, 29 y 30 de marzo. Las entradas siguen a la venta para una edición que contará con un nombre tan llamativo como el de La Oreja de Van Gogh. Destacamos los nombres clave de SanSan 2024.

Two Door Cinema Club

Aunque han seguido con su carrera publicando discos más o menos interesantes como ‘Keep on Smiling’ (2022), Two Door Cinema Club continúan siendo los reyes de los festivales gracias a la pegada de varios de sus primeros singles. ‘What You Know’ o ‘Something Good Can Work’ siguen animando cualquier festival de verano que se precie, y el público no se cansa -ni se cansará- de ellos.



La Oreja de Van Gogh

SanSan ha sabido apuntarse varios tantos en los últimos tiempos apelando a la nostalgia, por ejemplo, programando a Dani Martín (y casi por defecto a El Canto del Loco) en 2022. La Oreja de Van Gogh es probablemente el gran reclamo de SanSan 2024 incluso por encima de Two Door Cinema Club, pues, al fin y al cabo, su catálogo de clásicos es más abultado y el grupo -con Amaia o con Leire- no puede ser más icónico. La Oreja iniciará en SanSan, además, su primera gira por festivales.



Amaral

Otro grupo absolutamente indisociable del pop español de los 2000, aunque Eva Amaral y Juan Aguirre ya llevan tiempo en el circuito de festivales. En cualquier caso, el de Amaral es otro de esos repertorios de oro de nuestro pop y pensar que en dos días el público de SanSan escuchará tantos hits de La Oreja y Amaral es suficiente para que te dé una sobredosis de nostalgia y para que empieces a agendar una visita con el otorrinolaringólogo.



Arde Bogotá

Entre las grandes revelaciones comerciales de los últimos años en el pop-rock nacional luce, en negrita y relieve, el nombre de Arde Bogotá. El grupo no solo agota entradas en todas partes, sino que ‘COWBOYS DE LA A3’, su último disco, continua entre los 20 más exitosos de España UN AÑO después de su edición (está en 18º puesto en el momento de redacción de este artículo). Sus canciones querían ser himnos y lo han conseguido, y el grupo murciano sigue ganando adeptos.



Vetusta Morla

Hubo un día que Vetusta Morla pareció el único cabeza de cartel español en los festivales indie de nuestro país. Junto con Love of Lesbian, ese grupo que toca en absolutamente todos los festivales que existen. Vetusta han dejado claramente su marca y probablemente sin ellos no hablaríamos aquí ni de Arde Bogotá ni de Viva Suecia. Pero lo mejor de Vetusta es que han sabido llevar su carrera por caminos mucho más interesantes de lo que nadie pudo presagiar.



La Casa Azul

Corría marzo de 2019 cuando se editó el último disco de La Casa Azul, ‘La gran esfera’. Desde entonces, Milkyway ha publicado singles redondos como ‘No hay futuro’. La fecha de lanzamiento del próximo trabajo de La Casa Azul sigue siendo un misterio. De momento, Milkyway sigue presentando por festivales el mejor pop que se puede hacer y, además, estará involucrado en Benidorm Fest como jurado.



Viva Suecia

Uno de los grupos de pop-rock más populares del momento, Viva Suecia acaba de darle nueva vida a su disco ‘El amor de la clase que sea’ (2022) publicando una reedición con nuevas colaboraciones de Valeria Castro o Rozalén. El éxito millonario de ‘El bien’, ‘Hablar de nada’, ‘Bien por ti’ o ‘Justo cuando el mundo apriete’ sigue asegurando a Viva Suecia una lugar privilegiado en los festivales de nuestro país.



Colectivo Panamera

El directo de Colectivo Panamera promete ser una auténtica fiesta gracias a su fusión de rock ’n roll y estilos musicales caribeños. Porque el trío de Nacho Taboada, Pepe Curioni y Vanja Polaceki, aunque afincado en Madrid, tiene las vistas puestas más allá del Atlántico: en su música recupera la cumbia, el calipso, la rumba o el carnavalito revolviéndolos en un todo que ellos engloban -nunca mejor dicho- en el término de “cumbia panatrópica”.



Judeline

Judeline es una de las artistas revelación de 2023. ‘Zahara’ ha sido una de las mejores canciones del año, ‘Canijo’ la ha llevado incluso más arriba a golpe de funk carioca, y la gaditana puede presumir de compartir espacio con Bad Bunny o Rauw Alejandro en el último disco de Tainy, una de las grandes superestrellas actuales del reggaeton. Con él, acaba de cantar en directo. Así que 2024 tiene que ser su año.



La La Love You

En el mismo mes en que La La Love You ofrecerán el concierto más importante de su carrera en el WIzink también estarán presentando ‘Blockbuster’ en Benicàssim. Un disco que ha salido airoso del reto de superar el impacto de ‘El fin del mundo’ -el himno indie de la década se acerca a los 120 millones de reproducciones en Spotify- gracias a la pegada de singles igual de buenos o más como ‘El principio de algo’ con Samuraï. Saben lo que hacen, y lo hacen muy bien.