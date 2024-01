Ariana Grande logra su 8º top 1 en EE UU en 5 años

Ariana Grande sí ha logrado en su país lo que en Reino Unido se le ha resistido: debutar en el número 1 de singles. La estupenda ‘yes, and?’, una de las primeras grandes canciones que nos ha entregado este 2024, es entrada directa a la cima del Billboard Hot 100.

‘yes, and?’ es número 1 en ventas y streaming en Estados Unidos, y además número 28 en radios. Lo consigue con 27 millones de streamings locales y 25 millones de impresiones en radio. También ha vendido 53.000 copias, de las cuales 41.000 han sido digitales. Hasta 14 versiones de la canción se han puesto en circulación para lograr este cometido: remixes acelerados y ralentizados, versiones a capela, con palabrotas y censurados, instrumentales y no instrumentales.

Los anteriores números 1 de Ariana Grande en el Billboard Hot 100 han sido ‘thank u, next’, ‘7 Rings’, ‘Stuck With U’ con Justin Bieber, ‘Rain On Me’ con Lady Gaga, ‘positions’, ‘Save Your Tears’ con The Weeknd, ‘Die for You’ con The Weeknd y ahora ‘yes, and?’.

Si os fijáis, aunque la carrera de Ariana Grande comenzaba hace algo más de 10 años, todos sus números 1 se han producido en el último lustro. Y eso que se supone que la cantante ha estado retirada un tiempo. Que su último álbum ‘positions’ data de hace 4 años. Pero los remixes con The Weeknd la han mantenido muy presente, y ahora la buena acogida de ‘yes, and?’.

Con este dato, Ariana empata con Taylor Swift a 6 la cantidad de números 1 directos conseguidos. También empata con Beyoncé en cuanto a números 1 en el Billboard Hot 100 con ese total de 8. En cuanto a artistas femeninas, solo superan a ambas Mariah Carey (19), Rihanna (14), Madonna (12), Whitney Houston y Taylor Swift (11), Janet Jackson (10) y Katy Perry (9).